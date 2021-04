La pitjor mort: un treballador mexicà s'ofega en un pou de fems

Autoritats de Colorado, als Estats Units, van demanar aquest dijous que les autoritats investiguin i, si cal, sancionin els amos d'una granja al nord de l'estat per incompliment de les mesures de seguretat que haurien evitat que un treballador mexicà morís ofegat al caure a un pou de fems.





Segons la informació difosa per la Coalició pels Drets dels Immigrants de Colorado (CIRC), el passat 30 de març Juan Panza Temoxtle operava un camió atmosfèric a la granja Shelton Dairy, a la petita localitat de LaSalle, quan per raons encara no establertes el vehicle va caure al pou on s'acumula els fems d'uns 2,800 animals.





Encara que altres operaris van tractar de rescatar l'immigrant mexicà, les tasques van trigar més de 30 minuts. Per a aquest moment, i malgrat els esforços de el personal d'emergència que va acudir al lloc (incloent un helicòpter), el dany a Panza Temoxtle ja era irreversible a causa dels químics asfixiants dins del seu cos. La mort es va produir poc després en un hospital de la zona.