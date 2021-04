Sánchez avisa Europa i les CCAA que Espanya actuarà de manera centralitzada en la compra de vacunes

Pedro Sánchez a Angola @ep





El president de Govern, Pedro Sánchez, ha apostat per actuar "interna i externament" de manera centralitzada a la compra de vacunes, com la Sputnik V quan rebi l'homologació de l'Agència Europea del Medicament (EMA), després que es conegués que Alemanya està disposada a negociar bilateralment per subministrar aquestes injeccions contra la Covid-19 al seu país.





També es va conèixer en les últimes dates que una delegació de la Comunitat de Madrid, encapçalada pel conseller de Salut, Enrique Ruiz Escudero, s'havia reunit amb el fabricant de la vacuna Sputnik V perquè aquestes dosis arribessin a la capital.





"Som molts més forts sent 400 milions de persones que sent 'x' milions en una comunitat autònoma", ha sostingut Sánchez en una roda de premsa des de Dakar (Senegal), on ha comparegut al costat del president de la República del Senegal, Macky Sall , amb motiu de la seva visita oficial a al país africà.





En aquest sentit, ha avisat que Espanya actuarà "sempre" sota el criteri de les compres centralitzades de les vacunes i amb l ' "actuació unida" dels estats membres perquè, segons ha recordat, així va ser quan es van produir els avenços en el procés de vacunació.





ENCARA NO TÉ HOMOLOGACIÓ DE L'EMA





A més, Sánchez ha recordat que la vacuna Sputnik V encara no té homologació de l'EMA i ha precisat que "no hi ha cap país que s'oposi a la compra" d'aquesta vacuna russa. "Com de cap altra", ha apuntat.





Això sí, adverteix que els estats membres de la Unió Europea van acordar que les vacunes que s'injectarien a la població serien aquelles que tinguessin l'homologació de l'EMA i que, per tant, si la vacuna Sputnik V rep aquesta verificació es podrà incorporar al dossier de vacunes.

"Però s'ha de produir aquesta homologació i encara no s'ha donat", ha sentenciat el cap de l'Executiu.