CGT denuncia que un remolcador està vulnerant la normativa del Port d'Algesires

El Sindicat CGT ha denunciat que un remolcador amb bandera de conveniència infringeix, sota instruccions de la multinacional Boluda, la normativa vigent en el Port d'Algesires.





L'organització sindical assegura que la maniobra realitzada els passats 7 i 8 d'abril, va incomplir els plecs de remolc de l'Autoritat Portuària de la Badia d'Algesires (APBA) i la legislació laboral vigent al nostre país.





Des de CGT Mar i Ports han emès un comunicat en què s'ha denunciat l'incompliment dels plecs de remolc de l'APBA per part de l'vaixell VB Hispània, remolcador d'altura amb bandera de Malta, quan realitzava una maniobra dins de les competències del servei de remolc portuari al portacontenidors CMA-CGM Palais Royal.





CGT





L'organització sindicalista explica que aquesta maniobra, que s'ha realitzat en condicions meteorològiques adverses res excepcionals a la zona de l'estret de Gibraltar, amb una mitjana de 25 nusos de vent de Llevant, va seguir instruccions de la Direcció de Base d'Algesires de Boluda, qui per la seva banda al·leguen que al seu torn van atendre la petició de l'APBA i la Capitania marítima, cosa que no deixa de ser sorprenent per part dels ens que en teoria han de vetllar pel compliment estricte dels plecs i la seguretat marítima.





En aquest sentit i en relació a la multinacional Boluda, CGT recorda que justament aquesta

companyia va exigir el compliment de la normativa vigent en el nostre país al Port de Las Palmas davant l'empresa alemanya Fair Play fa algun temps. A més, des de CGT manifesten que els remolcadors de la base d'Algesires estaven amb total i normal capacitat per atendre el vaixell Hispània, per la qual cosa no hi hauria justificació per a l'ús de mitjans aliens al propi servei portuari.





CGT Mar i Ports aclareix que el remolcador d'altura VB Hispània no té bandera espanyola, sinó de Malta, i per tant no compleix amb la normativa laboral vigent a l'Estat espanyol. Això vol dir que les seves tripulacions excedeixen les hores establertes en el Reial Decret 1561/95 de jornades de treball a la mar, i vulnera el conveni col·lectiu encarregat de regular les condicions laborals dels remolcadors portuaris en la Badia d'Algesires (Cadis).





D'altra banda, CGT ha assenyalat que l'Autoritat Portuària de la Badia d'Algesires (APBA), és la que ha de vetllar pel compliment dels plecs de remolc, on s'especifiquen els criteris que reglamenten la prestació d'aquest servei, i per tant on s'evidencien en primera instància tots els incompliments esmentats anteriorment.





Des de CGT i juntament amb la Plataforma de Remolc Portuari van a exigir a l'Administració espanyola l'estricte compliment de la normativa, en base al que recull en el reglament de la UE 2017/352, on s'estableix la reserva de bandera nacional en aquesta activitat per garantir la seguretat marítima en els ports i el compliment de la legalitat laboral vigent a l'Estat.





El sindicat espera resoldre aquesta situació el més aviat possible i després d'haver sol·licitat explicacions a l'APBA ia Ports de l'Estat, una vegada que es coneguin més detalls es prendran acords per dur a terme totes aquelles mesures sindicals i legals que des d'aquesta organització de treballadors considerin pertinents .