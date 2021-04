Quins són els principals efectes secundaris de les vacunes contra el Covid-19?

Mal de cap @ep





Febre, dolor a la zona de vacunació, cefalea, marejos, miàlgia i artràlgia són, fins ara, els esdeveniments adversos de les vacunes contra el coronavirus més freqüentment notificats a Espanya, segons el '4t Informe de Farmacovigilància sobre Vacunes Covid-19'.





Fins el 21 de març de 2021, segons el treball elaborat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), s'han administrat a Espanya 6.125.119 dosis de vacunes enfront de la Covid-19, havent-se rebut 11.182 notificacions d'esdeveniments adversos , el que correspondria a 183 notificacions per cada 100.000 dosis administrades. El 84 per cent han estat comunicades per professionals sanitaris, i el 16 per cent per ciutadans.





La majoria de les notificacions corresponen a persones d'entre 18 i 65 anys (93%) i majoritàriament a dones (82%). S'han notificat tres casos que inclouen esdeveniments de curta durada i que no revesteixen gravetat en lactants les mares s'havien vacunat amb la vacuna desenvolupada per Moderna com, per exemple, diarrea, vòmits i irritabilitat.





Així mateix, l'AEMPS ha informat que amb la vacuna de Pfizer pot aparèixer una inflamació més extensa que la zona d'injecció en l'extremitat d'administració de la vacuna. De fet, es troba en estudi la possible aparició d'inflamació en zones de la cara en les que s'havien aplicat prèviament injeccions de farciment sota la pell (per exemple, d'àcid hialurònic).





Pel que fa a la vacuna desenvolupada per AstraZeneca, l'AEMPS recorda en l'informe que no es considera que l'administració d'aquesta vacuna produeixi un augment del risc global d'esdeveniments trombòtics. No obstant això, molt rarament s'han presentat casos de trombosi de sins venosos cerebrals que poden acompanyar-se de nivells baixos de plaquetes, que actualment estan en investigació. A més, s'inclouran les reaccions al·lèrgiques d'anafilaxi i hipersensibilitat com reaccions adverses conegudes a la fitxa tècnica i el prospecte d'aquesta vacuna.





Es troba en estudi la potencial relació entre l'aparició de trombocitopènia immune i administració de les tres vacunes utilitzades fins al moment. Finalment, l'AEMPS ha recordat que els esdeveniments adversos que es notifiquen no vol dir que estiguin relacionats amb la vacunació i, per tant, "no són reaccions adverses ni serveixen per comparar el perfil de reaccions adverses de les diferents vacunes".