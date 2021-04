Sanitat registra 10.875 nous casos de Covid-19 i la incidència es dispara fins a 182,09

Prova PCR - Arxiu





Les comunitats autònomes han notificat aquest divendres a l'Ministeri de Sanitat 10.875 nous casos de coronavirus, dels quals 5.397 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, enfront dels 5.386 registrats el dijous, el que eleva a 3.347.512 la xifra total de persones contagiades de Covid-19 des de l'inici de la pandèmia.





Així mateix, la incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies segueix augmentant, situant-se en els 182,09 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 174,52 notificat dimarts pel departament dirigit per Carolina Darias.





Quant als morts per Covid-19, aquest divendres s'han notificat 149 més, dels quals 309 s'han registrat en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 76.328 persones.





Actualment hi ha 9.359 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.050 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.133 ingressos i 1.060 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa en el 7,48 per cent i en les UCI al 20,48 per cent.