S'ensorra el sostre d’una nau industrial al carrer de Josep Trueta, a Terrassa

@PoliciaTrs





La trucada d’una veïna de Terrassa va alertar ahir, a les 11.40 h, que havia sentit molt de soroll a l’interior d’una nau industrial del carrer de Josep Trueta, i semblava que el sostre d’aquesta havia caigut, ja que hi havia una polseguera molt gran.





Fins al lloc va acudir una dotació de la Policia Municipal, que va comprovar que la nau estava completament tancada, sent impossible l’accés a l’interior, i que no hi havia ningú a l’interior del recinte ni als voltants.





Els agents van observar que havia caigut una part del sostre de la nau i van activar a Bombers i el SEM de manera preventiva. Un cop van arribar al lloc els efectius de Bombers es va tallar la circulació del carrer de Josep Trueta, amb el carrer del Bruc, per tal que poguessin realitzar la inspecció amb la grua escala, comprovant que, efectivament, s’havia ensorrat una part de la nau i que hi havia perill d’ensorrament de la façana que donava al carrer.





Per aquest motiu, es va contactar amb els propietaris dels vehicles aparcats a les proximitats i es va procedir a la seva retirada, acordonant i abalisant posteriorment la zona perevitar l’accés als vianants fins a la realització del sanejament pertinent.