Un programa de la televisió gallega intenta que una noia torni amb un nuvi que li controlava el mòbil

La televisió gallega (TVG) dóna les culpes a la productora contractada, CTV. CTV dóna les culpes a la productora de Roberto Vilar.





El presentador demana disculpes a la TVG un dia després de l'emissió després de les crítiques de partits i en xarxes socials. Cal recordar que Land Rober no és un programa en directe, de manera que la part de la fallida reconciliació s'hauria pogut esborrar abans de l'emissió.









Partits polítics i entitats socials han criticat aquest divendres a el programa Land Rober per "normalitzar l'assetjament" i "promoure la violència masclista" en l'episodi emès en la nit d'aquest dijous, en què es va intentar promoure una trobada entre una jove que havia acudit com a públic i la seva exparella. Davant la insistència del programa, la dona va acabar explicant en antena que no desitjava veure-ho, ja que havia tallat la relació per episodis d'assetjament i control.





Durant el programa, emès aquest dijous a la TVG, el presentador, Roberto Vilar, va explicar que un home s'havia posat en contacte amb l'espai per tractar de "reconciliar-se" amb la seva exparella, amb la qual havia finalitzat la relació feia un mes.

EL NOI VA ADMETRE QUE VAN TRENCAR PER GELOSIA

En l'entrevista prèvia que el presentador li va realitzar a l'exterior de plató, el jove va reconèixer que la ruptura s'havia produït per les seves "gelosia" i que la dona ja li havia manifestat anteriorment que no volia tornar amb ell.





No obstant això, tant Vilar com la convidada a el programa, Toñi Moreno, van parlar al plató amb la jove per preguntar-li si volia veure la seva exparella, tractant de convèncer-la perquè es produís la trobada. Així, es van referir a el cas amb expressions com que el jove tenia "tot el dret a aquest acte d'amor" i a "recuperar a la seva enamorada".





LA JOVE ES DESMUNTA EN DIRECTE

Tot i que en un inici la jove es va limitar a dir que no hi havia possibilitats de reconciliació i que no desitjava veure-ho, finalment, entre peticions dels col·laboradors perquè expliqués els seus motius, es va posar a plorar i va explicar que la relació s'havia acabat pel control i la gelosia als quals la seva exparella la sotmetia, llegint els seus missatges de mòbil o allunyant-la de les seves amistats.





Després d'escoltar la seva versió, Roberto Vilar es va disculpar amb ella, un acte que ha repetit a la tarda d'aquest divendres al programa 'Quen camina aí', on s'ha responsabilitzat de l'"error garrafal" comès. Aquest divendres, Villar ha explicat que des del programa "van revisar" el cas i es van assegurar que "no hi havia res estrany" en la relació, tot i que no van poder detectar aquesta situació. "No era com ens havien dit", ha lamentat. Nosaltres, en la nostra bona intenció d'explicar una història d'amor, ens equivoquem, em vaig equivocar completament





"Vull demanar disculpes i demanar perdó, perquè va ser un error del programa, mai va haver d'arribar a passar això. Nosaltres, en la nostra bona intenció d'explicar una història d'amor, ens equivoquem, em vaig equivocar completament", ha dit Vilar, amb la veu entretallada, després del que s'ha compromès estar "més alerta".





ELS PARTITS POLÍTICS EXIGEIXEN EXPLICACIONS

Les reaccions d'aquest cas no s'han fet esperar. La primera anàlisi ha estat el d'Esquerda Unida, que ha traslladat una queixa formal a la CRTVG per, asseguren, "vulnerar totes les recomanacions i normatives existents en matèria de protecció, prevenció i tractament de la violència de gènere".





"Aquests fets incompleixen els mínims ètics d'un mitjà de comunicació i són d'enorme gravetat, perquè es va exposar a una dona presumpta víctima de violència a una trobada no desitjat amb la seva exparella. A més, el fet de fer-ho en públic, en un programa de màxima audiència, va amplificar l'exposició de la dona i amb ella la vitimizació secundària ", recull la carta.





En la mateixa línia, el BNG ha registrat una pregunta urgent al Parlament gallec per demanar "un pronunciament" de la CRTVG i dels responsables de el programa pel que ha passat, cosa que considera que "no pot passar com una anècdota".





Amb això, els nacionalistes exigeixen "una disculpa pública" i una "rectificació immediata" i reclamen saber si la cadena adoptarà "alguna mesura o decisió a l'respecte".





També els socialistes han avançat que portaran el cas a el Parlament perquè el director xeral de la CRTVG "informi sobre les eines de què disposa la cadena pública per evitar situacions com les viscudes ahir al plató".





"És intolerable que en els temps que corren se segueixi normalitzant l'assetjament d'aquesta manera i que des d'una cadena pública no hi hagi un major control sobre aquest tipus de situacions en què es pretén buscar 'finals feliços' a 'històries romàntiques', perpetuant d'aquesta manera el concepte d'amor romàntic ", expliquen els socialistes.





UNA "SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA"

Des de l'àmbit social, la Marxa Mundial de Mulleres ha emès un comunicat en què acusen els responsables del programa de fer que la jove visqués "un episodi de violència" sota "la premissa de 'fer triomfar l'amor". "El resultat va ser una dona agredida, que havia acabat una relació i que ja havia patit agressions, exposada públicament", denuncia l'entitat.





Així mateix, Xornalistas Galegas ha denunciat a través del seu compte de Twitter el "atropellament viscut" per aquesta dona, que veuen "una clara violació" de la seva intimitat i "la banalització de comportaments masclistes en prime time a la televisió pública".









En particular, el col·lectiu critica la "pressió" exercida sobre la dona i que es digués que l'exnòvio tenia "dret a recuperar a la seva enamorada": "les dones no som una propietat". Així mateix, també lamenten que siguin classificats com "gelosia" actituds com vigilar el telèfon mòbil de la parella, que és "una forma de violència", i que es tregui a la llum la intimitat d'una persona de el públic.





D'altra banda, el Comitè Intercentres de la CRTVG ha emès un comunicat en el qual demana la supressió de el programa per la "espectacularització i tractament morbós que es va fer d'un cas d'assetjament", cosa que "xoca frontalment amb les recomanacions de Consell de Administració sobre els continguts de violència masclista ".





El fet, apunta el comitè intercentres, es "va veure agreujat" per la circumstància que el programa no s'emet en directe, sinó que "va passar prèviament per la sala de muntatge". "En aquest muntatge definitiu, a més, es va suprimir el moment en què l'exnòvio entra al plató", asseguren.





PRODUCTORA LAMENTA ELS FETS

Tant la productora responsable de el programa, CTV, com la CRTVG han emès a la tarda d'aquest divendres sengles comunicats en què expresen el seu rebuig pel que ha passat en el programa.





En concret, CTV apunta que la creació de continguts d'aquest programa és responsabilitat de la productora Destinació Bergen i que la TVG "va ser aliena a el desenvolupament d'aquesta secció", que només va poder conèixer durant l'emissió. A majors, CTV "discrepa" de l'contingut de el programa i "lamenta la situació i la falta de sensibilitat" en relació a aquesta.





Destinació Bergen és la productora de Roberto Vilar. És a dir, CTV està desviant la responsabilitat cap al popular presentador. Cal tenir en compte a més que el programa no és en directe, pel que en teoria haurien pogut evitar aquesta part de l'emissió.





En la mateixa línia, la CRTVG rebutja el que ha passat en aquest programa i ha remès un escrit a la productora de Land Rober perquè "aclareixi el que ha passat". Així mateix, apunta, "prendrà les mesures de prevenció necessàries perquè no es produeixin de nou fets d'aquesta naturalesa".





Després de lamentar la situació viscuda per la dona que va acudir com a públic, la CRTVG ha reiterat el seu "compromís real amb les polítiques de Dona i Igualtat recollides en els seus Criteris Rectors i d'aplicació diària i constant".