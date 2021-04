Un de cada deu pacients amb covid-19 lleu segueix presentant seqüeles vuit mesos després

Vuit mesos després de la COVID-19 lleu, una de cada deu persones segueix tenint al mínim un símptoma de moderat a greu que es percep com un impacte negatiu en la seva vida laboral, social o domèstica. Els símptomes més comuns a llarg termini són la pèrdua d'olfacte i gust i la fatiga. Així es desprèn d'un estudi publicat a la revista 'JAMA' per investigadors de l'Hospital Danderyd i de l' Institut Karolinska de Suècia .





Un pacient camina pel passadís de l'hospital (EP)





Des de la primavera de 2020, aquests científics han dut a terme l'anomenat estudi 'COMMUNITY', amb l'objectiu principal d'examinar la immunitat després de COVID-19. En la primera fase de l'estudi, a la primavera de 2020, es van recollir mostres de sang de 2.149 empleats de l'Hospital de Danderyd, dels quals al voltant del 19% tenien anticossos contra la SARS-CoV-2. Des de llavors s'han recollit mostres de sang cada quatre mesos, i els participants en l'estudi han respost a qüestionaris sobre els símptomes a llarg termini i el seu impacte en la qualitat de vida.





Al tercer seguiment, realitzat al gener de 2021, l'equip d'investigació va examinar la presència de símptomes a llarg termini i la seva repercussió en la vida laboral, social i domèstica dels participants que havien tingut COVID-19 lleu vuit mesos abans. Aquest grup estava format per 323 treballadors sanitaris (83% dones, mitjana d'edat de 43 anys) i es va comparar amb 1.072 treballadors sanitaris (86% dones, mitjana d'edat de 47 anys) que no van tenir COVID-19 durant el període d'estudi .





Els resultats mostren que el 26% dels que van tenir COVID-19 prèviament, en comparació amb el 9% del grup de control, van tenir al menys un símptoma de moderat a greu que va durar més de dos mesos i que el 11% en comparació amb el 2% del grup de control, va tenir un mínim d'un símptoma amb impacte negatiu en la vida laboral, social o domèstica que va durar al menys vuit mesos. Els símptomes a llarg termini més freqüents van ser la pèrdua d'olfacte i gust, la fatiga i els problemes respiratoris.





"Hem investigat la presència de símptomes a llarg termini després d'una COVID-19 lleu en un grup relativament jove i sa de persones treballadores, i hem descobert que els símptomes predominants a llarg termini són la pèrdua de l'olfacte i del gust. La fatiga i els problemes respiratoris també són més comuns entre els participants que han tingut COVID-19, però no es produeixen en la mateixa mesura. no obstant això, no observem un augment de la prevalença de símptomes cognitius com la fatiga cerebral, els problemes de memòria i concentració o els trastorns físics com el dolor muscular i articular, les palpitacions o la febre prolongada ", afirma Charlotte Thalin, principal autora de la feina.





"Tot i que els participants en l'estudi tenien una infecció lleu per COVID-19, una proporció relativament gran informa de símptomes a llarg termini amb impacte en la qualitat de vida. A la llum d'això, creiem que els individus joves i sans , així com altres grups de la societat, haurien de tenir un gran respecte pel virus que sembla ser capaç de perjudicar significativament la qualitat de vida, fins i tot durant molt de temps després de la infecció ", apunta un altre dels responsables de la investigació, Sebastian Havervall .





L'estudi 'COMMUNITY' continuarà ara, i el pròxim seguiment tindrà lloc al maig, quan s'espera que una gran proporció dels participants en l'estudi siguin vacunats. A més de vigilar la immunitat i l'aparició de reinfeccions, s'han planificat diversos projectes relacionats amb el post COVID-19.





"Entre altres coses, estudiarem més de prop la pèrdua de l'olfacte i el gust associada a la COVID-19, i investigarem si el sistema immunitari, inclosa la autoimmunitat, exerceix un paper en la postCOVID", rebla Charlotte Thalin.