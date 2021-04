Catalunya obre la frontera amb Andorra

Fotografia de la duana andorrana





La Generalitat de Catalunya i el Govern d'Andorra han arribat a un acord pel qual s'interpreta que la mobilitat a nivell de la frontera és lliure pels residents de tots dos territoris. Així ho ha explicat el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, en declaracions a la premsa i queda escrit en un comunicat consensuat, que s'ha treballat en una reunió que es va començar ahir dijous i ha conclòs aquest divendres a la tarda.





D'aquesta manera, els residents d'Andorra poden desplaçar-se a Catalunya complint, un cop arribats a destí, les normes sanitàries d'aplicació; només es podrà saltar el confinament comarcal per anar i tornar d'Andorra, però no durant l'estada a Catalunya.





De la mateixa manera, els residents de Catalunya poden desplaçar-se a Andorra, i passar per diferents comarques en la itinerància; tant per a uns com per als altres s'haurà d'emplenar el certificat d'autoresponsabilitat.





Alhora, els dos governs fan la "recomanació ferma" d'evitar els desplaçaments a motius justificats i dins dels nuclis de convivència o bombolles habituals, ha dit Espot. "Una cosa és el que està permès i l'altra el que és raonable", ha manifestat el cap de Govern andorrà, fent una crida a la prudència i desaconsellant els viatges.





Una decisió molt complexa

Espot ha explicat que "no era una interpretació senzilla", que ha requerit de consultes per ambdues parts als respectius assessors jurídics, i que a la fi s'ha arribat a un acord 'perenne'.





Així, el cap de Govern d'Andorra ha explicat que només es podria veure afectada la mobilitat per la frontera per un canvi en la norma estatal, com va passar durant la primera onada de la pandèmia, en què Espanya --i la majoria dels països - es va tancar a la mobilitat internacional.





En la trobada també s'ha acordat que, en el procés de desescalada, el Govern de la Generalitat de Catalunya "es compromet a tenir en compte Andorra amb l'objectiu de facilitar la mobilitat entre els dos territoris", detalla el comunicat de premsa enviat per l'Executiu andorrà.