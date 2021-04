El primer denunciant del cas Montserrat considera que la llei d'infància encara no és suficient

@EP





El primer denunciant del cas Montserrat i impulsor de la campanya a Change.org #ElAbusoNoPrescribe, Miguel Ángel Hurtado, ha mostrat la seva "profunda decepció" amb el projecte de Llei Orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència que es va aprovar aquest dimecres en Comissió de Congrés; assegura que es queda "curt" i demana que el termini de prescripció d'abusos contra menors comenci a comptar quan la víctima compleix 40 anys i no 30 com es recull en el text.







"Amb aquesta xifra (30 anys), el gruix dels casos d'abús sexual infantil prescriurien així que la víctima tingui entre 35 i 40 anys. Es triga més a acceptar el que et va passar", afirma Hurtado, a títol personal.





Miguel Ángel Hurtado, que va patir abusos de petit a l'Abadia de Montserrat va llançar una campanya a Change.org, que ja suma més de 530.000 signatures, sol·licitant que els temps de prescripció dels delictes d'abús sexual s'ampliïn. En l'actualitat comencen a explicar una vegada que la víctima compleix els 18 anys.





Hurtado considera "profundament decebedor" el resultat de la tramitació de la norma fins ara en aquest sentit. "S'està establint de moment que el termini de prescripció sigui quan la víctima compleixi 30 anys d'edat. Això vol dir que el gruix de casos d'abús sexual infantil prescriuran quan la víctima tingui entre 35 i 40 anys", adverteix.





Segons la seva opinió, és "una reforma que sap a poc, que arriba tard i que està mal feta". "Desgraciadament, el Govern ha decidit practicar el 'analfabetisme científic' a l'hora d'escollir quin ha de ser el nou termini de prescripció per a aquest tipus de delictes, donant l'esquena a l'evidència empírica i condemnant a la nova llei a l'fracàs. Un trist exemple d'obsolescència programada legislativa ", ha qualificat Hurtado.





L'impulsor de la iniciativa pren com mostra l'estudi realitzat per la Comissió Reial d'Investigació sobre les Respostes Institucionals a l'Abús Infantil, realitzat en 2017 per l'Església Catòlica Australiana, que va analitzar les experiències viscudes per 4.445 supervivents de pederàstia que van ser abusats durant cinc dècades , i va establir que les víctimes van trigar de mitjana 33 anys a denunciar el delicte, quan ja tenien una mitjana de 44 anys d'edat.





"Lamentablement no podem donar xifres sobre la realitat al nostre país, perquè Espanya és un desert estadístic. Tant la Conferència Episcopal com el Govern es neguen a realitzar una investigació similar. Però per pura lògica, les xifres no serien molt diferents, probablement fins i tot pitjors ", ha explicat Hurtado.





En tot cas, es felicita perquè la "majoria" de partits han escoltat la seva reclamació i ha una esmena transaccional que demana a Govern ampliar el termini, tot i que no va ser aprovada aquest dimecres a la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat que va aprovar aquest dimecres l'informe de la ponència.





"En una mostra de tancament difícil de comprendre PSOE i Podem es neguen a arribar a un acord", exposa Hurtado, mostrant la seva confiança que aquesta esmena pugui tirar endavant la setmana que en la votació en el Ple.