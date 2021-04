Reial Madrid - FC Barcelona: derbi pel lideratge

@EP





El FC Barcelona visita al Reial Madrid aquest dissabte a les 21: 00h a l'estadi Alfredo Di Stéfano en la que serà la 30a jornada de La Lliga. I encara que hi ha qui consideren que les trobades entre els dos conjunts han perdut una mica de força en els últims anys, la paraula 'Clàssic' segueix despertant emocions entre els aficionats de tots dos equips i del futbol en general.







En aquesta ocasió, a més, es tracta d'un partit molt important. Si un dels dos equips aconsegueix guanyar, es col·locarà primer a la taula de classificació. Això sí, ho farà a falta de veure quin és el resultat del xoc entre el Betis i l'Atlètic de Madrid -primer classificat-, que s'enfronten durant la tarda d'aquest diumenge.





EL MILLOR BARÇA DE LA TEMPORADA





El Barça arriba al Clàssic com a segon classificat a només un punt del líder. Ve de guanyar 1-0 al Valladolid al Camp Nou i de vèncer per 1-6 a la Reial Societat a casa seva. Ningú hauria apostat per aquesta posició a la taula a l'inici de la temporada; els blaugranes van arribar a estar a més de 10 punts de l'Atlètic de Madrid. Però la baixada dels de Simeone s'ha sumat al millor moment dels de Koeman i això ha fet que el FC Barcelona arribi a la fi de la temporada amb opcions de proclamar-se vencedor de la Lliga.





L'entrenador culer sembla haver donat amb un onze que funciona, sobretot en els partits com a local. Messi ha tornat al seu màxim nivell, igual que també ho han fet jugadors com Busquets o Jordi Alba. De Jong sembla funcionar bé jugant en una posició més endarrerida que la seva pròpia. I jugadors joves com Mingueza o Dest estan aprofitant la seva oportunitat de ser titulars al FC Barcelona.





Per al partit, el Barça comptarà amb un Messi que tractarà d'acabar amb la sequera en els derbis. L'argentí porta sis clàssics sense veure porteria per la qual cosa intentarà acabar amb la mala ratxa en el seu primer partit a l'estadi Alfredo Di Stéfano.





A més, com a grans novetats, hi ha les recuperacions de les seves respectives lesions de Sergi Roberto i Piqué. Els dos jugadors tindran una mica complicat tornar a l'onze titular, ja que Koeman sembla mantenir-se fidel a aquest onze que tan bons resultats li està donant. Però malgrat això, tots dos jugadors podrien gaudir ja d'alguns minuts per anar agafant ritme de cara a aquest últim tram de la temporada.





L'entrenador blaugrana no podrà comptar però amb Coutinho ni Ansu Fati, tots dos amb lesions de llarga durada. Però si recupera els dos jugadors catalans que tornen a entrar en una convocatòria que queda de la següent manera: Ter Stegen, Peña, Tenas, Dest, Piqué, Araújo, Lenglet, Mingueza, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti, Junior, Busquets, Pjanic, Riqui Puig, Pedri, De Jong, Ilaix, Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembelé y Trincao.





BON REAL MADRID PERÒ AMB BAIXES IMPORTANTS





Els homes de Zinedine Zidane també arriben en un bon moment a aquest decisiu partit. De fet, aquest Clàssic enxampa el Reial Madrid enmig d'una disputa amb el Liverpool a la Champions. Una cosa que, tot i significar que poden convertir-se en campions d'Europa, pot fer-los arribar una mica més cansats al derbi amb el FC Barcelona.





Malgrat això es troben en la baralla per aconseguir el títol de lliga i arriben al partit d'aquest dissabte a tan sols tres punts del líder. Un avantatge que han anat retallant en les últimes setmanes, de nou, per la baixada de l'Atlètic i la seva pròpia millora.





El Reial Madrid va guanyar per 2-0 a l'Eibar en l'últim partit de lliga i venia de vèncer per 1-3 al Celta a Vigo. Pel que fa a la Champions, que va ser l'últim partit que va disputar el conjunt blanc, van guanyar per 3-1 al Liverpool.





A l'enfrontament d'aquesta nit, el Reial Madrid arriba amb un Benzema decisiu, que s'ha encarregat de donar-los la victòria en més d'una ocasió. Però no només aquest davanter està a un gran nivell, sinó que Vinícius o Asensio també semblen haver-se fet amics de l'gol.





Això sí, té les baixes importants de Rams, Carvajal i Varane; els dos espanyols estan lesionats i el francès és positiu en Covid-19. Així, Zidane ha de treure un onze sense aquests tres jugadors. Per a això, ha convocat Courtois, Lunin, Altube, Marcelo, Mendy, Militao, Nacho, Odriozola, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Valverde, Asensio, Benzema, Vinicius, Lucas Vázquez, Mariano y Rodrygo.