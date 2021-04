El Moves III ajudarà econòmicament als que comprin cotxes elèctrics

Es pretén que estigui obert des d'aquest dissabte fins 2023, per així evitar "incisos" i "desajustos", a més de "confusions" entre els consumidors finals.





Aquest nou programa d'ajudes incrementa les subvencions per a particulars i autònoms, amb una dotació de fins a 7.000 euros per a l'adquisició d'un cotxe elèctric, en cas que es achatarre un model antic de combustió.





"El Moves III constitueix la línia de suport a la mobilitat elèctrica més ambiciosa que s'ha plantejat el nostre país i permetrà i contribuirà a la reactivació econòmica a curt termini, compassant la necessària transformació de el model industrial del nostre país amb els objectius econòmics i ambientals", va indicar la vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera aquest divendres durant la presentació.





El Moves va dirigit al desplegament d'infraestructura de recàrrega, pel que serà subvencionada. A més, en els ajuntaments de menys de 5.000 habitants, els ciutadans tindran una ajuda d'un 10% més tant per adquisició com per a punts de recàrrega.





La ministra va destacar que aquest nou programa ajudarà a crear uns 40.000 llocs de treball a Espanya i contribuirà en uns 2.900 milions d'euros a l'Producte Interior Brut (PIB) nacional.





Entre altres qüestions, el Pla Moves III conviurà amb l'actual Pla Moves II, ja que algunes qüestions que en l'anterior programa estaven vigents deixaran de incloure en el nou.

En concret, el nou Moves III no compta amb ajudes a la compra de vehicles industrials i autobusos, que passaran ara a dependre del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que haurà d'aprovar un altre pla.





QUANTIA DE LES AJUDES





Aquesta nova edició reforça les ajudes directes per a particulars i autònoms. Així, subvencionarà amb un màxim de fins a 7.000 euros a l'adquisició d'un vehicle elèctric i amb fins a 1.300 euros la compra d'una motocicleta elèctrica si l'usuari achatarra un vehicle de més de set anys d'antiguitat.





Així mateix, la compra de furgonetes elèctriques se subvencionarà amb fins a 9.000 euros en cas que l'usuari doni de baixa el seu vell vehicle i amb fins a 7.000 euros en cas que no ho faci.

Aquesta nova edició del Moves també inclou majors quanties als autònoms (taxis i VTC) que comprin un vehicle elèctric que utilitzen per treballar, "el que permet ajudar a un sector clau de l'economia espanyola".





Alineat amb l'agenda de Repte Demogràfic, el Moves III proporciona ajudes d'un 10% addicional a actuacions en municipis de menys de 5.000 habitants tant per a la instal·lació d'infraestructura de recàrrega en aquests territoris com la compra de cotxes.





El programa tornarà a estar coordinat per l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) i gestionat per les comunitats i ciutats autònomes, que hauran de realitzar les convocatòries corresponents als seus territoris. El criteri de repartiment del pressupost inicial (400 milions d'euros) serà per població.





L'objectiu és augmentar la penetració del vehicle elèctric a Espanya per assolir els 100.000 punts de recàrrega i 250.000 vehicles elèctrics per 2023.