El forense que va fer l'autòpsia a George Floyd reafirma que va ser un homicidi

@EP





El metge forense que va fer l'autòpsia de George Floyd, Andrew Baker, ha tornat a confirmar aquest divendres que classifica la mort de l'afroamericà "com un homicidi".





Les declaracions de l'expert han estat el més destacat del desè dia del judici contra Chauvin per la mort de Floyd, que se celebra al jutjat del comtat d'Hennepin, a Minneapolis, on van tenir lloc els fets.





L'argument principal de la defensa és que la mort es va produir a causa del fentanil i la metamfetamina que es va trobar al cos de Floyd, així com per la seva malaltia cardíaca, però l'expert ha indicat aquest divendres que, tot i que aquests van ser factors que van contribuir a la seva mort, no es poden considerar la causa directa, segons recull CNN.





Al costat de Baker, també ha atestat aquest divendres la patòloga forense, Lindsey Thomas, qui ha estat d'acord amb el metge forense i ha declarat que "la causa principal de la mort va ser asfíxia o falta d'oxigen".





També, aquesta testimoni ha considerat que "no hi ha cap altra evidència que suggereixi que hagués pogut morir aquella nit, a excepció de les interaccions amb els agents policials", que ha indicat que van ser "la subjecció i compressió del coll".





Aquest divendres ha estat el final d'una setmana de testimoniatges d'experts mèdics i policials que van atestar que Chauvin va emprar força excessiva contra Floyd.





Floyd, ciutadà de raça negra de 46 anys, va morir el 25 de maig del 2020 després de queixar-se que no podia respirar per tenir el genoll de Chauvin al seu coll, una seqüència que es va gravar en vídeo. La resposta policial es va originar perquè Floyd va fer un pagament amb un bitllet fals de 20 dòlars.





Chauvin va ser expulsat del cos de Policia poc després i el van posar en llibertat sota fiança quan el van imputar per assassinat i maltractaments. Tres agents més s'enfronten a càrrecs de complicitat a l'hora de cometre el suposat crim. Tots ells seran jutjats a l'agost.

El fet va deslligar al 2020 una onada de protestes contra la violència policial i el racisme als Estats Units.