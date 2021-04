Els Mossos investiguen el cas d'una dona ferida a la Mina

@EP





Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies que van deixar una dona ferida aquest divendres tocades les 21.00 hores al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

Segons ha avançat 'El Periódico', la dona va resultar ferida en un peu per una arma de foc.





No obstant això, fonts de la policia catalana han explicat a Europa Press que els Mossos es van traslladar fins al lloc dels fets després de rebre un avís de baralla a la via pública i de sons de detonacions, però que quan van arribar no van trobar cap grup de persones i que la dona presentava ferides "que no eren ni greus ni d'arma de foc".