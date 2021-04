El solar del teatre Talia de Barcelona es destinarà a l'habitatge dotacional i equipaments ​

@EP





El solar on es trobava l'antic teatre Talia al districte de l'Eixample de Barcelona es destinarà a l'habitatge dotacional i equipaments públics, ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest dissabte.





El solar, de 785,30 m2 de superfície, era una propietat privada fins que la comissió de govern del consistori ha aprovat un tràmit per iniciar el procés d'adquisició, que es farà per la via d'expropiació i es preveu per a principis del 2022.





Així, l'Ajuntament pretén posar habitatge dotacional a l'abast de col·lectius específics com els joves o la gent gran i "explorar mètodes de construcció industrialitzada" perquè es redueixin els termes d'execució i reduir l'impacte ambiental de l'obra.





L'objectiu és "donar resposta a les necessitats de disposar de més habitatge i serveis de barri" a l'Eixample, el territori amb més habitants de la ciutat --16,4%-- i amb una densitat més alta que la mitjana.





Aquest i altres projectes, a través d'una inversió total de 51,8 milions d'euros, proporcionaran a l'Eixample més de 400 habitatges públics al 2023, una xifra que "multiplica per deu" els 38 pisos públics existents al 2015.