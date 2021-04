Aragonès prefereix l'entrada de Junts al Govern abans de ser minoria

@EP





El candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha explicat que prioritza l'entrada de Junts en el nou Govern abans que governar en minoria, i ha instat els de Carles Puigdemont a seguir negociant per aconseguir un acord per a la propera legislatura amb la major celeritat possible.





En declaracions als mitjans davant la seu de el partit aquest dissabte, Aragonès ha dit que si l'acord es dóna el 12 d'abril, "millor que el 14, i si és el 14, millor que el 16", però ha descartat marcar-dates inamovibles.





I sobre la possibilitat que Junts faciliti que ERC i la CUP governin en minoria, ha indicat que els republicans volen un Govern "que compti amb la majoria parlamentària independentista", i que evitarà pronunciar-se a l'respecte fins que finalitzin les negociacions.