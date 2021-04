Ataquen a Carme Chacón en l'aniversari de la seva mort al Twitter de SSC

Carme Chacón - Ferran Sendra







Des del compte de Twitter de Societat Civil Catalana han volgut reivindicar la trajectòria de Carme Chacón en l'aniversari de la seva mort. No obstant això, el que pretenia ser un tweet en homenatge a la socialista s'ha convertit en l'inici d'una sèrie de comentaris i insults cap a la que va ser diputada del PSOE.





Alguns usuaris de la xarxa social han aprofitat el tweet de SCC per mostrar la seva mala opinió sobre Chacón. "No hi ha hagut ningú que posés una cara de fàstic com ella quan parlava del PP i era tan separatista de la via lenta com tots els de el PSC" són algunes de les paraules que s'han pogut llegir a la xarxa social.







Una cosa que ha provocat que els que estimaven la diputada o recolzaven la seva tasca política hagin volgut sortir en defensa seva.