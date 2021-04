VÍDEO: Passegen a un tigre dins d'un cotxe a Mèxic

Twitter





Aquesta setmana s'ha fet viral un vídeo en xarxes socials en el qual es pot veure un vehicle amb un tigre de bengala dins. Això ha passat a Mèxic, més en concret a la ciutat de Mazatlán, en la qual s'ha pogut veure al felí en diferents localitzacions.







El propietari va ficar a l'animal a la part posterior del vehicle i el va lligar amb una cadena perquè no s'escapés. Durant el trajecte, el tigre va treure el cap per la finestreta deixant sorpresos a la resta de conductors i ciutadans.





Per sorprenent que sembli, no és la primera vegada que passa un fet com aquest. I és que la legislació mexicana permet tenir com a mascota a animals exòtics per intentar frenar el tràfic il·legal. Això sí: no està permès passejar-los per la via pública, de manera que aquestes accions es poden sancionar.













@linea_directa