Felip d'Edimburg, enfosquit per les seves frases racistes

@AFP





Aquest divendres coneixíem la notícia de la mort de Felip d'Edimburg, el marit de la reina Isabel II, als seus gairebé 100 anys. Però ara, a més d'imatges del seu comiat, estan sortint a la llum diverses frases racistes que ha pronunciat al llarg del temps.





"El príncep Felip és famós per dir el que pensa", va expressar la BBC. Tant que el seu racisme es va convertir en una mena de secret públic ja en la dècada dels 60: era una cosa que tothom sabia però del que no es parlava.





No obstant això, després de conèixer la notícia de la seva mort, són molts els mitjans que s'estan fent ressò d'aquesta faceta de Felip d'Edimburg. De frases que en el seu moment van poder ofendre moltes persones.





"Com us quedeu molt de temps allà se us quedaran els ulls ametllats", els va dir a uns estudiants que volien anar-se'n a la Xina. D'altra banda, al visitar una fàbrica i veure fusibles espurnejants, va comentar que semblava que els hagués "muntat un indi". I també va dir "grassonets" als hongaresos.





Una altra de les seves frases més polèmiques es remunta a l'any 1966, quan va anar a un acte a la República Dominicana i va dir als assistents: "Vosaltres teniu mosquits, jo tinc periodistes". Es va ficar amb la vestimenta del president de Nigèria i li va dir que semblava portar posada roba "d'anar-se'n al llit". I sobre els russos, no va dubtar a atacar-los i dir que eren uns "bastards" que havien assassinat a la meitat de la seva família.





El repertori de frases racistes del príncep Felip és ampli. Després de la seva mort, a més de ser recordat ell, també ho estan sent les seves polèmiques paraules.