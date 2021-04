Els líders chavistes es blinden davant la captura dels caça-recompenses

Advocat penalista Alejandro Rebolledo - Ludmila Vinogradoff







Fa un any les recompenses sumaven 45 milions de dòlars per la captura de Nicolás Maduro i els quatre alts càrrecs del seu règim. Però al poc temps la xifra es va duplicar a 90 milions de dòlars amb la incorporació d'altres prominents jerarques chavistes i els seus testaferros, que estan en la mira dels grups de caça-recompenses.





Des d'aquest llavors Caracas s'ha tornat un formiguer intens de caçadors de la fortuna que representa arrestar 11 dels 12 veneçolans dels més buscats per la justícia dels EUA. I el que coneix el fil per randa els incidents dels "most wanted" és l'advocat penalista veneçolà Alejandro Rebolledo, especialista en prevenció de la delinqüència organitzada.





El primer que destaca en la seva oficina de Miami és la cartellera on té penjades les fotografies de les sol·licitades chavistes que va facilitar a l'entrevista telefònica concedida. Rebolledo també és magistrat del Tribunal Suprem de Justícia veneçolà a l'exili.





¿Després del lliurament del general Cliver Alcalá Cordons qui queden a la llista dels chavistes més buscats ?.

La encapçala Nicolás Maduro amb 15 milions de dòlars de recompensa i el segueixen Diosdado Cabello amb 10 milions, Tareck El Aissami amb 10 milions, Hugo Carvajal Barris àlies el Pollo amb 10 milions, Pedro Luis Martín Olivares amb 10 milions, Joselit de la Trinitat Ramírez Camacho amb 5 milions, Rodolfo Mcturk Mora amb 5 milions, Jesús Alfredo Itriago amb 5 milions, Eustiquio José Lugo Gómez amb 5 milions, Samark José López Bell amb 5 milions i Luis Alfredo Motta Dominguez amb 5 milions.









Amb quins càrrecs?



Es els imputen càrrecs per narcotràfic, rentat de diners i terrorisme. I les recompenses són per als que subministrin informació o dades que condueixin a l'arrest d'aquestes persones.





¿Tots estan per la DEA?

Hi ha diverses agències dels Estats Units que intervenen en la recerca. Però les dues més importants són l'Administració de Control del Tràfic de Drogues (DEA) el Homeland Security Investigation, que tenen el suport de Departament d'Estat i de la Justícia dels Estats Units.





Quin és el seu balanç d'un any sense que s'hagi produït alguna captura encara?

Les diverses agències dels EUA han reunit un pot o caixa de 90 milions de dòlars, que és la suma dels onze buscats, perquè els caça recompenses poguessin visibilitzar i estimular la seva captura. Els sol·licitats ja tenen diversos processos judicials oberts en contra seu en diversos estats com Nova York, Florida i Texas.





Com actuen els grups de caça recompenses?

La majoria dels jerarques chavistes buscats s'han refugiat a Veneçuela on viuen amagant-se en el seu cau. Hi ha diversos grups. Per a qualsevol caça recompensa és un repte capturar-los i lliurar-los a la justícia dels EUA, a més de l'atractiu guany pel preu del seu cap. Per a monitoritzar, rastrejar i fer seguiment als seus objectius estan aplicant tota la nova tecnologia de la intel·ligència artificial, excèntrica i sofisticada.





Com a les pel·lícules detectivesques?

Més o menys. Són operacions de seguretat i intel·ligència que munten permanentment per rastrejar el moviment dels chavistes sol·licitats per la justícia i els seus familiars. Els caçadors saben on van els seus familiars, esposes, fills, quins llocs freqüenten i amb qui es reuneixen fins en els seus trobades íntimes amb amants i estimades perquè als jerarques chavistes els encanta gallejar, portar una vida de luxe i exhibir-se com excèntrics enmig de la major misèria i pobresa que han generat ells mateixos al país.





Ha hagut algun intent per capturar-los?

Diosdado Cabell va anunciar la setmana passada en el seu programa televisiu "Con el mazo dando" que havien detingut a 9 individus sospitosos que volien lliurar-lo a la DEA. Però no s'ha confirmat aquesta versió.





Quin ha estat l'impacte per als jerarques chavistes?

Que no poden dormir perquè se senten vigilats i perseguits. Les recompenses han creat una paranoia col·lectiva entre els usurpadors de el règim chavista. No viuen segurs i desconfien fins de la seva pròpia ombra. Tots van amb 5 i 6 guardaespatlles cada un i altres s'amaguen en les finques a l'interior totalment aïllats.





I per què encara no els capturen, quins obstacles s'enfronten?

Tard o d'hora els caces recompenses ho faran. Aquest dia arribarà. S'enfronten molts obstacles. Veneçuela s'ha convertit en territori lliure de les màfies russes, xineses, turques i iranianes sota la protecció de Maduro. Les màfies de crim organitzat transnacional compliquen les captures.





I quina ha estat la resposta del règim?

La ministre de l'Interior i Justícia, l'almirall Carmen Meléndez, aliada Cilia Flors dona de Maduro, ha creat la Brigada Especial contra Grups Generadors de Violència per protegir i donar seguretat als més buscats.





ELS 12 MÉS BUSCATS





Dels 12 jerarques chavistes més buscats per la justícia dels Estats Units queden 11 perquè el general Cliver Alcalá Cordons va decidir lliurar-se voluntàriament fa un any abans de caure en les urpes dels caçadors de recompenses.













1) Nicolás Maduro Moros. President il·legítim i usurpador de Veneçuela. 15 milions de dòlars de recompensa. Acusació federal del Districte Sud de Nova York per narcoterrorismo, conspiració per importar cocaïna i possessió de metralladores i dispositius destructius.





2) Diosdado Cabell Rondón. Militar i polític. Vinculat al cartell de Los Soles. Secretari del Partit Socialista Unit de Veneçuela. 10 milions de dòlars de recompensa. Militar i polític. Acusació federal del Districte Sud de Nova York per conspiració per cometre narcoterrorismo, importar cocaïna i possessió d'armes.





3) Tareck Zaidan El Aissami Maddah. Ex vicepresident i actual ministre de Petroli. 10 milions de dòlars de recompensa. El Gran Jurat Federal del Districte Sud de Nova York l'acusa d'estar involucrat en el narcotràfic internacional i de violar sancions per l'ús d'aeronaus privades.





4) Hugo Armando 'el Pollastre' Carvajal Barris, militar i polític, exdirector d'Intel·ligència Militar (DIM), líder del Cartell de Los Soles, 10 milions de dòlars de recompensa, acusació federal del Districte Sud de Nova York per conspiració per cometre narcoterrorismo, importar cocaïna i càrrecs relacionats amb armes de foc. Fugitiu a Espanya.





5) Joselit de la Trinitat Ramírez Camacho. És el Superintendente Nacional de moneda digital de Veneçuela. 5 milions de dòlars de recompensa. És buscat per rentat de diners i evasió de sancions.





6) Pedro Luis Martín Olivares. Ex cap d'Intel·ligència Econòmica del Servei Bolivarià d'Intel·ligència Nacional (SEBIN). 10 milions de dòlars de recompensa. Va conspirar amb nombrosos narcotraficants. Al Tribunal de Districte Sud de Nova York és acusat per distribuir més de 5 quilos de cocaïna als EUA.





7) Rodolfo Mcturk Mora. Ex cap de la Interpol a Veneçuela. 5 milions de dòlars de recompensa. L'acusen de subornar als narcotraficants arrestats a Veneçuela per evitar la seva extradició. El Districte Sud de Nova York l'acusa de conspiració per importar i distribució de cocaïna als EUA, a més de corrompre.





8) Jesús Alfredo Itriago. Ex cap de Antinarcòtics del Cos d'Investigacions Científiques, Penals i Criminalísticas (CICPC). 5 milions de dòlars de recompensa. El Districte Sud de Florida l'acusa de conspiració per importar més de 5 quilos de cocaïna als EUA.





9) Luis Alfredo Motta Dominguez. Militar. Ex comandant de la Guàrdia Nacional Bolivariana i exministre de Electriicidad i exdirector de la Corporació d'Electricitat (Corpoelec). 5 milions de dòlars de recompensa. El Districte Sud de Florida el va acusar de rentat de diners i actius, i subornar a 3 empreses per 60 milions de dòlars a canvi de contractes amb l'empresa elèctrica.





10) Eustiquio José Lugo Gómez. Militar retirat de la Guàrdia Nacional Bolivariana. Ex viceministre d'Hisenda i soci de Luis Motta Dominguez. Imputat per conspiració per cometre rentat d'actius i diners.





11) Samark José López Bell. És el testaferro i soci del ministre Tareck El Aissami. 5 milions de dòlars de recompensa. Té acusacions de traficar drogues i de rentat de diners tant per la DEA i com el Homeland Security Investigations (HSI) al Districte Sud de Nova York.