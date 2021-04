Reial Madrid 2 - 1 FC Barcelona: El Barça es desborda davant la velocitat dels blancs

@AFP





El Reial Madrid va vèncer aquest dissabte al FC Barcelona (2-1) en la 30a jornada de La lliga i es va col·locar com a líder momentani a l'espera de veure el que fa l'Atlètic de Madrid davant del Betis. Tres punts que els fa tenir un total de 66 i que van deixar al Barça a un per sota, sense dependre encara d'ells mateixos en la següent jornada.





EL MADRID DESBORDA EL BARÇA





El Clàssic va començar a les 21:00h a l'estadi Alfredo Di Stéfano de Madrid i en ell es va poder veure a un Reial Madrid que va ser superior al seu rival, tot i que el Barça fos de menys a més. El primer gol de la trobada va arribar per part de Benzema. Lucas Vázquez va posar en centre a l'àrea i el francès va ficar la pilota a la porteria de Ter Stegen amb un gran cop de taló.





Aquest només va ser el primer avís, perquè el conjunt dirigit per Zidane posava en un compromís al Barça cada vegada que sortia amb la pilota a la contra. Els blancs eren més ràpids, sobretot gràcies a Valverde i Vinícius que corrien per les bandes. I van aconseguir imposar-se davant la defensa formada per tres centrals que porta usant molts partits Koeman.





Al minut 27 va arribar el 2-0, que va posar més contra les cordes encara als blaugranes. Vinicius va deixar enrere a Mingueza i es va trobar amb el nouvingut a l'onze Araújo, que el va enderrocar molt a prop de l'àrea. Kroos va ser l'encarregat de llançar el tir directe i ho va fer de manera molt centrada, però la pilota va donar a l'esquena de Dest i la va desviar, fent impossible per Ter Stegen aturar-la.





Després van arribar un parell de jugades de perill més per part dels dos equips. Dos xuts al pal, un del FC Barcelona i un altre del Reial Madrid i una jugada de Messi bé van poder pujar més gols al marcador. Però el Barça va haver d'esperar a la segona meitat per veure porta, cosa que no va ser suficient per rascar encara que fos un punt.





EL BARÇA BUSCA L'EMPAT





A la segona meitat va entrar Griezmann per Dest i això va obligar els de Luis Enrique a canviar una mica la seva estratègia. De res els va servir: el Madrid buscava espais, es tancava una mica més enrere fruit del cansament però aprofitava qualsevol ocasió per córrer per les bandes i crear jugades de perill.





Va poder marcar el tercer Benzema després d'un robatori de pilota de Casemiro i també amb un altre xut des de la frontal de l'àrea que se li va anar desviat. Però finalment va ser Mingueza el que va marcar un gol i va retallar distàncies. Jordi Alba va posar un centre a què no va arribar Griezmann però si el defensa, que va poder rematar i superar Courtois.





Des de llavors el Barça es va anar una mica amunt, va pressionar més i va crear més perill. Però ni els buits que trobaven per les bandes Jordi Alba i Dembélé, ni les faltes directes que va llançar Messi ni una rematada final que va acabar en el travesser ja en el descompte van ser suficients.





El Barça no va poder marcar el gol de l'empat i finalment va ser el Reial Madrid el que es va emportar els tres punts d'un gran Clàssic ple d'oportunitats de gol. Un partit emocionant que va deixar als blancs com a primers classificats de la taula, encara que sigui de forma momentània.





FITXA TÈCNICA





Reial Madrid: Courtois, Lucas Vázquez (Odriozola 42 '), Militao, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos (Isco 72 '); Valverde (Asensio 60 '), Benzema (Mariano 72') i Vinicius (Marcelo 72 ').





FC Barcelona: Ter Stegen, Dest (Griezmann 46 '), Mingueza, Araujo (Ilaix Moriba 72'), Lenglet, Alba, Busquets (Sergi Roberto 64 '), De Jong, Pedri (Trincao 80'), Messi i Dembele (Braithwaite 80 ').





Gols: 1-0 (13 ') Benzema; 2-0 (27 ') Kroos; 2-1 (60 ') Mingueza.





Àrbitre: Gil Manzano.