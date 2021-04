Detingut un sospitós de col·laborar en un atemptat a Viena l'any 2020

Pixabay





La Fiscalia de Viena ha confirmat aquest dissabte que ha detingut un home de 21 anys que possiblement va col·laborar en l'atemptat que va tenir lloc a Viena al novembre de l'any passat que va reivindicar Estat Islàmic, segons ha informat l'agència DPA.





Quatre persones van morir i 23 persones van resultar ferides per un atemptat que va executar un jove de 20 anys, originari de Macedònia i amb nacionalitat austríaca.





L'atemptat a Viena es va produir el dilluns 2 de novembre del 2020 i es va desenvolupar a sis punts diferents del centre de la ciutat de Viena. Els fets van tenir lloc tocades les 20.00 hores, quan es van registrar diversos trets a l'àrea de Seitenstettengasse, tot i que hi va haver cinc punts diferents més de la capital afectats per l'atemptat, que en un primer moment es va pensar que tenia com a objectiu una sinagoga situada a la zona, però que estava tancada en aquell moment.





Segons va explicar l'alcalde de la ciutat, Michael Ludwig, el sospitós abatut estava "molt ben preparat", com demostra el fusell d'assalt semiautomàtic, la pistola i el matxet que portava quan el van neutralitzar. No obstant això, va puntualitzar que el cinturó d'explosius que tenia era fals. Tot apunta que el fusell que portava era un AK-47, una de les armes que més fan servir els terroristes a tot el món i il·legal a Àustria.





El ministre de l'Interior d'Àustria, Karl Nehammer, va explicar un dia després de l'atemptat que l'autor de l'atemptat va ser abatut trets per agents de les forces de seguretat austríaques i va assenyalar que era "un simpatitzant d'Estat Islàmic".





L'atacant va ser condemnat a finals d'abril del 2019 per pertinença a una organització terrorista després d'haver estat detingut per provar de viatjar a Síria per unir-se a Estat Islàmic i va ser posat en llibertat condicional a principis de desembre d'aquest any, segons va informar el diari 'Kronen'. D'acord amb aquest diari, Kujtim F. havia jurat lleialtat al nou líder d'Estat Islàmic poc abans de cometre l'atemptat.