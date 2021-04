CxRep vol internacionalitzar el procés independentista

@EP





El vicepresident del Consell per la República (CxRep) i eurodiputat de Junts, Toni Comín, ha anunciat que l'òrgan engegarà durant aquest any una "xarxa diplomàtica" pròpia formada per cònsols honoraris amb l'objectiu d'internacionalitzar el procés independentista.





"Hem de poder disposar d'una xarxa del Consell que ens permeti fer aquesta tasca d'internacionalització que tots esperen de nosaltres, amb raó. L'estratègia d'internacionalització necessita més instruments dels que tenim ara mateix", ha afirmat en una entrevista d'Europa Press, en què ha sostingut que aquesta estructura diplomàtica serà un objectiu prioritari aquest any.





Comín ha explicat que el model de diplomàcia que es plantegen és la dels cònsols honoraris: "L'estructura diplomàtica dels estats té una part d'estructura pròpia --cònsols i ambaixadors-- però també tenen cònsols honoraris, gent que gestiona amb els seus propis mitjans una representativitat oficial".





"Aquesta seria la lògica de la xarxa diplomàtica que el Consell volem tirar endavant perquè és la que ens encaixa. Hem de poder legitimar persones concretes perquè tinguin aquesta funció de representants oficials del Consell per la República", però no ha volgut detallar encara quins perfils farien aquesta funció.





Si que ha concretat que un cònsol honorari no només és un "amic del país del qual és cònsol, sinó que té una representativitat oficial, motiu pel qual pot actuar i parlar en nom d'aquest país, però al mateix temps ho fa amb els seus propis mitjans", i ha afegit que també es tindran en compte les organitzacions vinculades al CxRep que tinguin activitat internacional, com les assemblees internacionals de l'ANC o la xarxa de 'casals' catalans.





IDENTITAT DIGITAL



Sobre el carnet que ha llançat el CxRep sota el nom d''Identitat Digital Ciutadana' (ID), Comín ha dit que, d'una banda, és una prova de pertinença a l'òrgan i que ell l'interpreta com la voluntat de mantenir viu el vot de l'1-O: "Quan una persona es fa del CxRep és que no renuncia a allò que va dir a la papereta de l'1-O".





Així, ha reivindicat aquest carnet com la versió física del vot de l'1-O: "Aquesta targeta física és com si la papereta que vam posar dins de l'urna moltes persones l'1-O s'hagués transfigurat. Com el paper es degrada molt ràpid, és biodegradable i s'espatlla, la manera de mantenir aquesta papereta, fins que allò que diu la papereta sigui un fet, la manera de mantenir la papereta viva és aquest carnet, és la transfiguració de la papereta en carnet".





A més, la intenció del Consell és que l'ID també serveixi com un document d'identificació en processos de participació de l'òrgan i l'ha qualificat com "un embrió, una anticipació" del DNI de l'eventual república catalana.





BALANÇ DEL CXREP



Comín ha destacat que estan satisfets de la feina que ha fet el CxRep des de la seva creació i ha subratllat que ha complert un dels seus objectius, que, segons ell, és plantejar una estratègia per aconseguir la independència, tot i que considera que encara necessiten enfortir els instruments necessaris "per guanyar el pols amb l'Estat".





Així mateix, ha dit que la voluntat del Consell sempre ha estat que sigui un òrgan transversal de tot l'independentisme i que si no ho és més no és per la seva culpa, sinó dels partits que no hi han apostat --la CUP no forma part del CxRep i ERC si que té un membre, malgrat que sempre ha recelat l'organisme--.





"Si no som més transversals no és una falta nostra, és perquè algunes organitzacions no han volgut estar-hi amb tot el dret del món. Però no és legítim que ens diguin que no som transversals, perquè sinó ho som és perquè no volen", ha raonat.