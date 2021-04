La reina Letizia cobra menys que altres esposes de reis

@EP





La reina Letizia no és la consort ni que més guanya ni que més gasta, segons publica Vanitatis. Segons el rànquing que ha ofert, Letizia és la quarta classificada, amb 139.610 euros bruts anuals. Una quantitat que es veu multiplicada si parlem d'altres esposes de reis a Europa.





La primera posició és per a Máxima d'Holanda, que cobra 395.000 euros anuals sense necessitat de gastar ni un de sol en impostos. Letizia, en canvi, sí que ha de fer la seva declaració d'IRPF. A més d'això, Máxima d'Holanda rep 700.000 euros més per part de Govern del seu país com a despeses de representació.





En segon lloc del rànquing trobem a Sònia de Noruega: aquesta consort guanya 1,2 milions d'euros a l'any que ha de compartir amb el rei Harald. A més d'això, reben una quantitat que no s'ha fet pública com manteniment de joies, col·leccions reals etc.





Després d'ella, apareix la consort Sílvia de Suècia que guanya 200.000 euros i com Letizia també ha de pagar impostos. I ja en quarta posició trobaríem a la reina d'Espanya, Letizia, seguida per Matilde de Bèlgica i Charlène de Mònaco.