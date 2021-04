Un mort i un detingut durant un robatori a Rubí

@EP





Els Mossos d'Esquadra han rebut un avís aquest dissabte a la nit indicant-los que hi havia una persona ferida per arma blanca després d'un intent de robatori a Rubí.





Tant ells com les dotacions d'emergències s'han desplaçat fins al domicili indicat, on s'han trobat amb el ferit a qui no han pogut salvar-li la vida.





A més, han detingut l'home de 47 que vivia a la casa. L'acusen d'estar implicat en la mort i de tràfic de drogues: s'han trobat una plantació de marihuana a l'interior de domicili.