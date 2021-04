El Port de Barcelona vol recuperar l'activitat dels creuers al juny

@EP





La presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa, ha anunciat que s'està treballant per tancar, al llarg del mes d'abril, uns protocols que permetin recuperar l'activitat dels creuers a Barcelona a partir de l'última setmana de juny.







En una entrevista del3/24 recollida per Europa Press, ha assegurat que aquests protocols seran "absolutament estrictes, seriosos i supervisats per equips mèdics", i que té la intenció de realitzar proves pilots amb dues empreses que operen habitualment al port.





D'altra banda, ha dit que preveu que els vaixells amb destinació Barcelona afectats pel bloqueig de Canal de Suez arribin a la ciutat dins d'una setmana --el 19 d'abril com tarda-, després que ja hagin atracat tres dels catorze vaixells afectats.





Ha recordat que queden onze vaixells per arribar: "Ja estan programades les seves escales, i les companyies navilieres han reprogramat el dia de la seva arribada"





Ha explicat que les terminals del port estan treballant 24 hores al dia, s'han triplicat els torns, es treballen els dissabtes, i els estibadors "estan donant el màxim possible de la seva professionalitat".





Per això, ha reclamat que aquest col·lectiu de treballadors sigui considerat prioritari per rebre la vacuna contra la coronavirus: "Ho hem sol·licitat a la Conselleria de Salut de la Generalitat", però no han rebut encara resposta.





IMPACTE ECONÒMIC



Pel que fa a l'impacte econòmic del bloqueig, que va durar prop d'una setmana, ha explicat que encara no ho han pogut quantificar "més enllà d'aquest retard en la cadena logística".





"Nosaltres calcularem l'impacte quan veiem el que ha suposat de més la contractació del col·lectiu de l'estiba", però no considera que aquest augment de mà d'obra afecti econòmicament perquè ja estava previst que arribessin els vaixells.





Tampoc pronostica que el retard hagi incrementat el preu final de productes: "Com que era mercaderia que ja estava contractada, i aquí operen les asseguradores i reasseguradores, creiem que això quedarà cobert".





DADES POSITIVES



Conesa ha assegurat que hi ha dades positives pel que fa al tràfic de contenidors al Port de Barcelona al gener i febrer de 2021, que ha crescut un 18%, de manera que hi ha un "clar increment de recuperació".





Tot i que la situació es troba encara per sota dels nivells previs a la pandèmia del Covid-19, les dades de creixement indiquen que es va "pel bon camí".