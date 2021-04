35.338 equatorians residents a Catalunya voten en les eleccions presidencials del seu país

@EP





Un total de 35.338 persones equatorianes residents a Catalunya voten des de les 9.00 hores d'aquest diumenge a la segona volta de les eleccions presidencials de l'Equador en els punts habilitats a Barcelona i Terrassa (Barcelona).





El punt de votació de Barcelona està ubicat al recinte de la Fira de Barcelona, a plaça Espanya, i el de Terrassa està situat al Centre Cívic Avel·lí Estrenjer, a la plaça de la Cultura, ha informat l'Ambaixada de l'Equador a Espanya en un comunicat.







Per a la jornada electoral, que s'allargarà fins a les 19.00, s'han habilitat i adaptat els punts de votació perquè compleixin les mesures de seguretat i prevenció davant el Covid-19, com a punts de control de temperatura i equips de protecció per als membres de les taules.





En aquests comicis, els equatorians hauran de triar entre el candidat del partit Unió per l'Esperança (Unes), Andrés Arauz, i el líder de l'aliança Crec, Guillermo Lasso.





El 7 de febrer passat l'Equador va celebrar la primera volta de les eleccions, en què amb un 80,9% de participació el candidat Andrés Arauz (Unes) va obtenir el 32,7% dels vots, mentre que Guillem Lasso (Crec) el 19%.