Una pantera negra i una rottweiler es fan íntimes amigues

@luna_the_pantera







Una pantera negra anomenada Luna i una gossa de la raça rottweiler s'han fet íntimes amigues gràcies a la seva cuidadora Victòria. La dona, amant dels animals i especialista en felins, va decidir criar aquesta pantera que va néixer en un zoo de Sibèria.





Tot va començar quan la responsable del zoològic es va adonar que la mare de la Luna no li feia cas. Així, van decidir buscar una solució perquè la cria estigués ben cuidada.





Victòria va decidir portar-se a la pantera negra, a la qual van posar el nom de Luna, a casa seva. Va ser llavors quan el felí va conèixer a la rottweiler Venza i va començar l'amistat entre ells.





Ara, la Luna i la Venza són tendència en xarxes socials. La Victòria comparteix les aventures dels seus animals de companyia a través de Tik Tok i d'Instagram, on cada vegada són més les persones que decideixen seguir-los.





Allà, Victòria ensenya fotos de tots dos animals i explica detalls de la seva vida. Per exemple, diu que la Luna té una habitació en la que dorm a les nits però que durant el dia ho fa al seu propi llit. O que és una pantera molt bona, que només rugeix quan està espantada i que als petits animals com els esquirols o els ocells només els mira, no els caça.