Científics demanen una nova investigació sobre l'origen del Covid-19

@EP





Segons un grup d'investigadors format per 24 persones d'Europa, EUA, Austràlia i Japó, els resultats de la primera investigació sobre l'origen del Covid-19 no és fiable.





Per a ells, no pot ser-ho perquè les conclusions de l'estudi s'han obtingut arran d'investigacions xineses inèdites de les que no se sap la procedència. Per a ells, resulta sospitós el fet que les mostres biològiques utilitzades siguin inaccessibles per a la resta d'experts.





Sota el seu punt de vista i tal com expressen en una carta oberta, la missió d'investigació de l'OMS a Wuhan va estar influenciada per factors polítics. Per tant, consideren que l'informe conjunt de l'OMS i la Xina "no va aportar respostes creïbles sobre com va començar la pandèmia". Per aquesta raó "es requereixen investigacions més rigoroses, amb o sense la participació de Pequín".





Aquesta carta l'han fet pública després que els experts de l'OMS anunciessin fa uns dies que el virus té la seva procedència en els ratpenats i altres animals salvatges. Segons l'informe, la possibilitat que el virus es creés en un laboratori és remota. No obstant això el director Tedros Adhanom Ghebreyesus va afirmar que "els investigadors no van tenir accés a totes les dades".