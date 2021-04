Xina admet la baixa eficàcia de les seves vacunes

@EP





El director dels Centres per al Control de Malalties de la Xina, Gao Fu, ha afirmat que les seves vacunes contra el Covid-19 "no tenen taxes de protecció molt altes". Ho ha fet en una conferència que s'ha celebrat aquest dissabte a la ciutat de Chengdu, on a més ha confessat que el govern està pensant en barrejar les vacunes.





Després de distribuir milions de vials en diferents països, Gao Fu ha informat ara que "s'està considerant formalment si s'han d'usar diferents vacunes de diferents línies tècniques per al procés d'immunització".





Això és així donada la seva baixa efectivitat, que segons investigadors brasilers se situa en el 50,4% en el cas de la vacuna Sinovac. Per aquesta raó, Gao ha volgut esmentar que tenen en el punt de mira les vacunes d'ARNm.





"Hem de seguir-les acuradament i no ignorar-les només perquè ja tenim diversos tipus de vacunes", ha assenyalat, deixant oberta la possibilitat de començar a utilitzar-les. Prèviament, en setmanes anteriors, havia mostrat la seva desconfiança respecte a aquestes vacunes perquè "s'estan utilitzant per primera vegada en persones sanes i no es poden descartar efectes secundaris negatius".