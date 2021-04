Aquests són els riscos d'invertir en moneda digital

Bitcoin @ep





La forta pujada del preu dels criptoactius ha atret a molts inversors minoristes, que esperen obtenir grans rendibilitats, però que en ocasions no són conscients de quins són els riscos que corren més enllà de la fluctuació del seu preu.





A l'igual que altres actius, com les accions, el preu de les moneda digital varia segons la seva demanda, amb la diferència que en els últims anys s'ha disparat i desplomat múltiples vegades. Per exemple, al març de 2020 cotitzava a 4.000 dòlars, enfront dels 61.000 que va arribar a tocar en el mateix mes en 2021.





No obstant això, a la volatilitat s'uneix un altre risc derivat de la seva naturalesa digital: els ciberatacs són cada vegada més comuns, i no només a empreses relacionades amb les moneda digital. Així mateix, els xiringuitos financers, és a dir, entitats que estan prestant serveis d'inversió sense comptar amb autorització per dur a terme aquesta activitat, es postulen com una altra amenaça a tenir en compte.





La presidenta de l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin), Patricia Suárez, ha manifestat la seva preocupació sobre aquest últim assumpte en una entrevista amb Europa Press i ha explicat que últimament estan utilitzant els moneda digital com a reclam, tot i que són una problemàtica que ha existit " des de sempre ".





Suárez ha destacat la tasca de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), que treu cada poc una llista amb els que detecta. Per exemple, el 29 de març va alertar de Bitcoin Champion i Cryptocashsignals en relació amb les moneda digital.





"Quan et vulguis adonar i vulguis posar una reclamació no ho trobaràs, perquè hi ha tot un entramat empresarial que fa impossible recuperar els diners", ha explicat.





Així mateix, Suárez ha recordat que des Asufin estan impartint webinars sobre les moneda digital, per explicar als inversors els pros i els contres de la inversió en aquests actius.





2GETHER VA PATIR un CIBERATAC A L'ESTIU





Els ciberatacs estan a l'ordre del dia, ja sigui en les companyies de moneda digital o a l'Administració Pública, com el hackeig al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que va tenir lloc el passat 9 de març.





La companyia espanyola 2gether va ser víctima el passat 31 de juliol d'un ciberatac que va resultar en el robatori de 114 bitcoins i 276 ethers, equivalents a 1.183.000 d'euros i al 15% de les posicions dels clients.





2gether ha estat treballant des de llavors per reposar el màxim possible de fons sostrets i ha ofert als usuaris la possibilitat de convertir les pèrdues, totalment o parcialment, en capital de la companyia o en tokens 2GT (el testimoni del projecte).





Així mateix, la startup va aconseguir recaptar 1,5 milions d'euros en una ronda de finançament que es va tancar a finals de gener, una quantitat que es destinarà a reforçar la seguretat de la companyia i el seu model de cobertura, així com a reposar els fons sostrets





"Al món cripto han passat moltes coses perquè hi ha hagut molt promotor de projecte amb males intencions històricament i que quan ha sorgit un problema, no ha donat la cara i ha tancat", ha explicat el conseller delegat de la companyia, Pablo Ferraz, en una entrevista amb Europa Press.





Ferraz explica que van ser capaços d'aturar l'atac perquè no fos "inassumible", encara que sí va ser un import "rellevant" i que la startup no podia reposar en aquest mateix moment als usuaris. A més, aquests últims han sol·licitat que la devolució es faci en les moneda digital sostretes, cosa que s'ha vist dificultat per la seva pujada de preu en els últims mesos.





Després de frenar el ciberatac, l'equip treball durant cinc dies a construir un nou entorn lliure de riscos i després, van reobrir l'aplicació.





El conseller delegat de 2gether remarca que des que va succeir, la companyia ha canviat tots els seus antivirus per EBR, més potents; substituït les VPN, que ja només estan obertes en horari laboral, i construït un fons de cobertura per protegir-se si tornés a passar.





De moment, no s'obliga a les companyies de moneda digital a que tinguin un fons de cobertura com el que està creant actualment 2gether, si bé sí que es contempla en la nova regulació en la qual està treballant la UE, mica.





CNMV I BANC D'ESPANYA, ATENTES ALS CRIPTOACTIUS





El febrer d'aquest any la CNMV va publicar al costat del Banc d'Espanya un comunicat en què alertava sobre els riscos d'invertir en aquest tipus d'actius i subratllava la seva falta de legislació, variacions extremes dels preus i la seva incapacitat per a ser usades com a diners de curs legal.





A això se suma la decisió de Govern al març de "establir els mecanismes necessaris" perquè la CNMV pogués regular la publicitat de les moneda digital, per al que el supervisor va obrir una consulta pública fa uns dies.





Suárez ha dit en declaracions a Europa Press que presentaran la seva proposta a la consulta oberta per la CNMV i considera que les moneda digital "no poden quedar-se fora" de les exigències a altres actius i que no s'ha de perdre de vista la directiva mica.





"Cal posar gran i en negreta que els inversors poden perdre tot el seu capital", ha sentenciat Suárez, que ha insistit que són "coses bàsiques" perquè l'usuari sàpiga on està invertint.





El president de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, va explicar divendres a la clausura de 'Token World Conference' que s'anaven a centrar en la publicitat dels criptoactius quan aquests siguin oferts com a inversió.





"El principal element que requereix acció reguladora descansa sobre la possibilitat que la publicitat de criptoactius com a inversió no conté informació objectiva sobre el producte i els seus riscos", ha defensat.





Buenaventura també ha alertat que no només hi ha el risc de perdre la inversió a causa del preu, sinó que l'usuari també corre el perill de patir un ciberatac i perdre tots els seus diners.





No obstant això, tot i els riscos de la inversió en criptoactius, Buenaventura ha assenyalat que aquests tenen un "poder transformador" i "potencial per convertir-se en un dels pilars de la transformació digital de l'economia".