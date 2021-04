En els últims cinc anys han augmentat els suïcidis a la Guàrdia Civil

El nombre de suïcidis a la Guàrdia Civil ha augmentat en els últims anys, segons l'últim "Informe en relació a la prevenció i incidència de les conductes suïcides a la Guàrdia Civil", que ha elaborat el Servei de Psicologia de la Prefectura d'Assistència al Personal, dependent del Comandament de Personal de la Direcció General de la Guàrdia Civil.





Cotxe de la Guàrdia Civil (EP)





Si bé la tendència general registrava una reducció dels suïcidis, en els últims anys aquesta tendència ha donat un gir i ara estan tornant a augmentar. El Servei de Psicologia ha agrupat els casos confirmats en períodes de cinc anys. En els primers cinc anys registrats, entre 1996 i 2000, hi va haver 83 suïcidis a la Guàrdia Civil.





En el següent lustre, de 2001 a 2005 hi va haver 73 guàrdies civils que van decidir llevar-se la vida, i en el següent, la tendència va seguir a la baixa i van ser 62 els casos de suïcidi. Entre 2011 i 2015 la tendència també va continuar a la baixa, registrant-48 casos.





Però entre 2016 i 2020 la tendència va girar i es van registrar 57 suïcidis a la Guàrdia Civil.





La Guàrdia Civil conclou que "s'aprecia un clar descens en els números de casos de suïcidi produïts a partir de l'any 2001, si bé en l'últim quinquenni s'ha elevat el nombre de casos respecte el període immediatament anterior (quinquenni 2011-2015)" .





entre 1996 i 2020 hi ha hagut un total de 323 suïcidis a l'Institut Armat. Els morts tenien una edat mitjana de 38,10 anys, i la majoria (97,52%) eren homes. Les zones en què s'han produït més suïcidis són les zones amb més agents: Andalusia, amb 71, seguida de Madrid, amb 43.





El Servei de Psicologia es basa en una metodologia anomenada "Autòpsia Psicològica", que intenta determinar les causes més comunes del suïcidi entre els guàrdies civils.







Una de les conclusions és que "els principals factors que intervenen en l'aparició de conductes autolítiques en el si del Cos, estan fonamentalment relacionats amb qüestions de l'àmbit personal dels subjectes". Gairebé el 95% dels casos es relacionen amb aquest aspecte. De fet, "els problemes de parella, com a causa principal, han estat presents en el 35% dels 176 suïcidis consumats entre 2005 i 2019".





Els trets anòmals de personalitat i els trastorns psicopatològics són les causes que el segueixen, i que juntes sumen un 37% -17% i 20% respectivament. A més, s'incideix en que normalment no hi ha una única causa de suïcidi sinó que són diverses que s'ajunten.





L'estudi fa més una comparativa de taxes de suïcidi per 100.000 persones, amb la qual es demostra que hi ha major incidència entre els guàrdies civils i la població general d'homes. Si la taxa de suïcidi entre guàrdies civils entre 2009 i 2018 va ser de 13,93 per cada 100.000 persones, la de la població general va ser de 12,12 persones.