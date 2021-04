A judici un acusat de matar la seva parella per pensar que era infidel

Audiència Provincial de Madrid @ep





La Fiscalia de Madrid sol·licita 30 anys de presó per NBV, un home que va decidir acabar al juliol de 2018 amb la vida de la seva parella amb un cable elèctric perquè pensava que li era infidel. "Abans de perdonar, et trec la vida", va escriure l'assassí en una carta.





En el seu escrit d'acusació, el fiscal imputa a l'acusat quatre delictes: maltractament habitual (3 anys), maltractament d'obra en l'àmbit familiar (1 any), assassinat (25 anys) i trencament de mesura cautelar (1 any). El judici se celebrarà aquest dilluns a Jurat Popular.





Després de cometre el crim va deixar una carta a l'habitatge per justificar la seva acció en la qual deia: "només li demano a Déu que em perdoni o que em tregui la vida t'estimo tant que abans de perdonar-te llevo la vida".





L'acusat i la seva parella van mantenir una relació sentimental des de l'any 2016 fins al dia 3 de juliol de 2018, feta que en què NBV va abandonar el domicili que tenien a Madrid a petició de la víctima.





Durant el període de convivència, segons la Fiscalia, l'home va actuar "amb ànim d'alterar la pau familiar i la convivència, així com d'atemorir, imposant sempre la seva voluntat, la colpejava i menyspreava de forma quotidiana, el que no va impedir el manteniment de la relació de parella a causa de la dependència emocional que li havia generat ".





El 6 de febrer de 2017 La dona va patir una agressió a l'interior de domicili, un fet pel qual l'acusat va ser condemnat com a autor d'un delicte de lesions en l'àmbit familiar a nou mesos i un dia de presó ia altres 20 mesos de prohibició d'acostar-se o comunicar-se amb la víctima.





L'1 de juliol de 2018, després de tornar junts al domicili comú, l'acusat, va començar a recriminar de forma "insistent" a la dona que no li ajudés prou i, "actuant amb ànim de menyscabar la seva integritat corporal", li va propinar diversos cops amb la mà al cap, i no consta que patís lesions físiques.





"Presa de la por que va sentir va abandonar el domicili aquesta mateixa matinada, amb l'excusa d'anar a comprar unes cerveses", i va anar a passar uns dies al domicili en el qual treballava com a empleada domèstica ", explica la Fiscalia.





En la nit del 5 de juliol de 2018, després de la sortir de la feina, la víctima es va dirigir a al domicili familiar, "en la creença que l'acusat ja l'havia abandonat de forma definitiva dos dies abans". No obstant això, quan va entrar en l'habitatge es va trobar amb NBV, a qui li va recriminar que hagués fet cas la seva petició d'abandonar la casa.





UNA "NOVA OPORTUNITAT"





L'acusat, que tenia ja en aquells dies la prohibició d'acostar-se o de comunicar-se amb ella, li va demanar perdó i una nova oportunitat, però la dona, "davant la por que li inspirava l'acusat com a conseqüència del clima de terror en què vivia" , li va suggerir que anessin a parlar a un bar, ja que en un altre cas trucaria a la policia.





En aquest moment, "al veure que no aconseguia imposar la seva voluntat i convèncer per reprendre la relació", l'acusat va subjectar amb força a la dona pel seu braç esquerre i, sense possibilitat que pogués reaccionar i defensar-se, va agafar "sobtadament" un cable elèctric, el va enrotllar al voltant del coll de la seva parella i va prémer "amb gran força fins que va aconseguir acabar amb la vida de la mateixa".





Després d'acabar amb la vida de la dona, l'acusat va deixar sobre una taula de l'habitatge una nota manuscrita en què es podia llegir: "només li demano a Déu que em perdoni o que em tregui la vida, t'estimo tant que abans de perdonar et trec la vida, 3 anys al teu costat lluitant donant-ho tot i ara em traeixes, vaig confiar en tu cegament però et segueixo estimant i un dia ens veurem al cel ".





Així mateix, abans d'abandonar l'habitatge, l'acusat es va canviar de roba, es va rentar i va agafar el mòbil de la seva parella per enviar diversos missatges per WhatsApp a una amiga de la víctima com ara: "ara no puc chiqui", "després et truco "," chiqui tinc companyia ".