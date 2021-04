Descobreixen una teràpia per a millorar la supervivència dels pacients amb tumors cerebrals agressius

Tumor cerebral @ep





L'equip liderat per Massimo Squatrito, cap de Grup de Tumors Cerebrals Fundació Seve-Ballesteros del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques (CNIO), proposa una nova estratègia terapèutica basada en la combinació de temozolomida i dianhidrogalactitol, fàrmac en fase d'assajos clínics i ja aprovat per al tractament de tumors, que podria millorar la supervivència dels pacients amb tumors cerebrals agressius.





Els glioblastomes són els tumors cerebrals més freqüents i més agressius, amb una taxa de supervivència que amb prou feines ha augmentat en els últims 50 anys, la qual cosa posa de manifest la necessitat urgent de desenvolupar noves estratègies terapèutiques. En l'actualitat, el principal i gairebé únic tractament per als glioblastomes és la combinació de radioteràpia amb l'agent de quimioteràpia anomenat temozolomida, prèvia resecció quirúrgica de la massa tumoral.





Com la majoria de les quimioteràpies emprades, la temozolomida indueix danys en el material genètic de les cèl·lules tumorals, induint-al col·lapse i mort cel·lular. No obstant això, en gairebé la meitat dels pacients, aquest tipus de tumors es tornen resistents a aquest fàrmac i el tumor continua creixent fins i tot sota tractament.





"Si bé la incidència del glioblastoma no és excessivament alta a adults, són els tumors cerebrals més freqüents per als que no hi ha tractaments efectius ni marcadors de resposta al tractament o de la generació de resistències", apunta Squatrito, que ha vist publicat el seu treball aquesta setmana a la revista 'Molecular Cancer Therapeutics', de l'Associació Americana per a la Investigació del Càncer (AACR, per les sigles en anglès).





En el present treball, els investigadors han posat el focus en el fàrmac dianhidrogalactitol, un quimioteràpic que és capaç de travessar la barrera hematoencefàlica i arribar al sistema nerviós central, on indueix dany en l'ADN de les cèl·lules tumorals. Actualment el dianhidrogalactitol està sent testat en assaigs clínics per gliomes i altres tipus de càncer com el d'ovari, i està ja aprovat a la Xina per al tractament de la leucèmia mieloide aguda i el càncer de pulmó.





Els resultats d'aquest estudi demostren que la combinació de la temozolomida i el dianhidrogalactitol actua de forma sinèrgica in vitro sobre cèl·lules tumorals, de manera que s'observa un menor creixement d'aquestes cèl·lules respecte a quan són tractades amb aquests fàrmacs de forma individual. Els investigadors han observat resultats similars en ratolins amb tumors cerebrals, els quals sobreviuen més temps quan són tractats de forma simultània amb temozolomida i dianhidrogalactitol.





A més, els resultats obtinguts apunten que els efectes anticancerígens del ianhidrogalactitol són, a diferència de la temozolomida, independents del gen de reparació d'ADN MGMT i de la ruta MMR. "Les nostres dades demostren que el dianhidrogalactitol podria ser un tractament efectiu que eludeix els mecanismes de resistència que apareixen en el tractament amb temozolomida", explica Miguel Jiménez-Alcázar, primer signant de l'article.





"Els resultats que hem obtingut amb aquest estudi són extremadament interessants ja que podrien suposar una millora substancial en l'evolució d'aquests pacients", diu Squatrito.





"Ara urgeix portar aquestes investigacions a la pràctica clínica per comprovar si aquesta combinació de fàrmacs incrementa la supervivència; ambdós fàrmacs són a disposició clínica, el que podria accelerar els temps en aquesta nova aproximació", conclou.





QUÈ PASSA AMB GLIOBLASTOMA PER DEIXAR DE ELEGIR LA TEMOZOLOMIDA?





Alguns glioblastomes produeixen reordenaments genòmics en el gen de reparació d'ADN MGMT, el que augmenta la seva producció, repara el dany induït en l'ADN per la temozolomida i el tumor aconsegueix créixer i esquivar el tractament. En el treball publicat ara, els investigadors han estudiat en profunditat la resistència a temozolomida, per al que han fet servir línies cel·lulars de glioblastoma que tenen silenciats diferents gens clau.





Els resultats posen en relleu com aquestes resistències no només depenen del gen MGMT, sinó que també poden estar intervingudes per fallades en la ruta MMR (de reparació de l'ADN), de manera que quan algun dels seus components està alterat, les cèl·lules tumorals acumulen mutacions que els confereixen la capacitat d'esquivar els efectes de la temozolomida.





Els tumors són sistemes complexos que despleguen múltiples eines per enganyar el cos i poder créixer i desenvolupar-se. Una de les grans revolucions i esperança per a molts pacients són les teràpies combinades, dirigides contra diversos d'aquests components que intervenen en el procés tumoral. Els avenços en la comprensió de la biologia molecular dels tumors estan permetent l'aparició de noves teràpies i la seva combinació de forma dirigida per combatre'ls, així com evitar les resistències que generen.