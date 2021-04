Els sindicats es manifesten per l'augment l'SMI i la derogació de reformes

CCOO i UGT continuaran amb la seva campanya de mobilitzacions aquest dilluns per demanar la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), actualment congelat en 950 euros mensuals, i la derogació de les últimes reformes laborals i de les pensions del 2013.





Unai Sordo i Pepe Álvarez fan costat a Paco de la Rosa i Olga Arribas en una nova protesta per recuperar l'agenda social a Toledo (EP)







Sota el lema 'Ara Sí Toca', els sindicats animen a participar en aquestes mobilitzacions perquè el Govern impulsi totes les taules de negociació que es van aparcar amb l'arribada del coronavirus i que consideren "imprescindibles" per sortir de l'actual crisi econòmica.







Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament, participaran en la concentració que es durà a terme davant del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital, a Madrid.





Els sindicats continuaran mobilitzant-els dies 11 de cada mes fins que el Govern compleixi amb l'agenda de reformes socials compromeses. El passat 11 de febrer i el mateix dia del mes de març ja van organitzar també concentracions.





CCOO i UGT asseguren que no hi ha raons per no pujar l'SMI i argumenten que altres països, també colpejats per la crisi de la Covid, estan augmentant aquesta renda mínima.





Els sindicats reclamen a més la derogació de les reformes laborals de manera immediata, substituint els aspectes fonamentals de les mateixes per nous elements que permetin superar els greus problemes del mercat laboral, tot amb l'objectiu de crear ocupació "digne, decent i amb drets".





A més, les dues organitzacions demanen la derogació de la reforma de pensions del 2013 perquè les pensions es revaloritzin cada any per llei d'acord amb l'IPC, es derogui definitivament el factor de sostenibilitat i s'asseguri la viabilitat i sostenibilitat del sistema públic.





Per a tots dos sindicats, aquestes són qüestions que "preocupen i afecten directament a la ciutadania" i, a més, ha recordat que van ser compromeses pel Govern abans de la pandèmia.