Vuit de cada deu infermers denuncien manca de personal durant la pandèmia, segons una enquesta de SATSE

Un 84 per cent dels infermers del nostre país considera que no ha existit el personal suficient per a prestar l'atenció sanitària i cures més adequats als pacients i la ciutadania en general en la seva unitat o centre sanitari o sociosanitari durant la pandèmia de COVID-19 , segons una macroenquesta realitzada pel Sindicat d'Infermeria (SATSE) a un total de 11.645 infermers de totes les comunitats autònomes durant el passat mes de febrer.





En concret, l'estudi subratlla que la percepció dels propis professionals sobre l'important dèficit de falta d'infermers per atendre els pacients i al conjunt de la ciutadania com es mereixen ha augmentat en els últims mesos, passant d'un 81 per cent abans de la pandèmia a un 84 per cent en l'actualitat.





Així mateix, l'enquesta assenyala que són ara més els infermers que asseguren no tenir el temps suficient per prestar als pacients l'atenció sanitària i cures més adequats, ja que s'ha passat d'un 82 per cent de professionals que així ho consideraven abans de la crisi sanitària a un 86 per cent.





D'altra banda, l'enquesta s'ha interessat per si, al l'acabar el seu torn de treball, els queden als infermers tasques pendents encara per realitzar. Els resultats són que, abans de la pandèmia, un 59 per cent declaraven que els quedaven actuacions assistencials i de cures per escometre, mentre que ara el percentatge s'ha incrementat fins al 68 per cent.





Una altra conclusió l'estudi realitzat per l'organització sindical és que el compromís i lliurament dels infermers amb els seus pacients i els seus propis companys és "inqüestionable", ja que, sense cap compensació, perllonguen el seu torn de treball per realitzar l'atenció sanitària i cures que no han pogut fer en més d'un 59 per cent dels casos. Una proporció que també ha augmentat en temps de pandèmia, ja que abans eren un 54 per cent els que així ho asseguraven.





Per la seva banda, l'excessiva mobilitat d'infermers en els centres sanitaris és "un problema denunciat de manera constant pel Sindicat d'Infermeria en totes les administracions sanitàries". Encara que en els últims mesos s'ha aguditzat aquesta pràctica, ja abans de la pandèmia de COVID-19 els infermers denunciaven que sovint eren obligats a traslladar-se d'unes unitats a altres fins gairebé en un 43 per cent de casos, arribant fins a prop del 47 per cent en el moment actual.





Davant d'aquesta realitat, SATSE reclama a totes les administracions sanitàries competents que "compleixin els compromisos adquirits a la Comissió per a la Reconstrucció Social i Econòmica del nostre país, i es reforcin les plantilles d'infermers en tots els serveis de salut per a situar-nos en la mitjana dels països del nostre entorn ".





Al respecte, el Sindicat d'Infermeria incideix que, segons les últimes dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), hi ha prop de 3.000 infermers en atur que podrien incorporar-se als diferents serveis de salut per millorar l'atenció i cures als hospitals , centres de salut i altres centres sanitaris i sociosanitaris i reforçar també la campanya de vacunació contra el coronavirus.





Finalment, SATSE recorda que a finals de l'any passat va traslladar als governs estatal i de les comunitats autònomes, així com als partits polítics, un "Pla de Retorn i Estabilitat per Infermeres i Infermers en el Sistema Nacional de Salut (SNS)" , que eviti la "emigració forçosa d'aquests professionals a l'oferir-los unes condicions laborals estables i dignes i que els milers d'ells i elles que ja es troben a l'estranger puguin tornar al seu país si així ho desitgen".