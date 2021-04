Sánchez defensa la compra de vacunes centralitzada a la UE: "A on va un lander o un auntomía sols?"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha reafirmat aquest dilluns la seva aposta per la "acció coordinada" de la Unió Europea per aconseguir vacunes contra el Covid-19 de forma centralitzada, i ha criticat que les comunitats autònomes a Espanya, o els lander en Alemanya, es plantegin acudir pel seu compte al mercat.





"A on va un lander o una autonomia sols, competint amb països de milers de milions de persones, a l'hora d'accedir a una vacuna? Millor junts, millor units", ha defensat el president, en relació al debat que cada vegada pren més força sobre la conveniència o no que els països o les regions acudeixin a el mercat de vacunes pel seu compte, com ha defensat recentment la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





Així ho ha assegurat durant la inauguració del simposi econòmic 'Wake Up, Spain!', Organitzat pel diari 'El Espanyol', a la Casa d'Amèrica, en què ha presentat les línies generals de el pla de recuperació que el Govern aprovarà i remetrà pròximament a Brussel·les per fer front a la crisi derivada de la pandèmia.





Així mateix, Sánchez ha garantit que es complirà el calendari que ha dissenyat l'Executiu per tenir a finals d'agost al 70% de la població espanyola vacunada. "El Govern està centrat a el 101% en la vacunació i en la recuperació", ha afirmat.





Segons la seva opinió, ha estat la "acció coordinada de la Unió Europea", tant pel que té a veure amb la vacunació com amb la recuperació econòmica, el que ha permès que ara Europa afronti "el principi de la fi de la pandèmia".





"Europa sortirà molt més fort d'aquesta crisi, i per això Espanya sortirà molt més fort d'aquesta crisi. El pla de recuperació serà un èxit", ha defensat.