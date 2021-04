Metges aconsellen a totes les franges d'edat rebre la segona dosi d'AstraZeneca "quan correspongui"

L'Organització Mèdica Col·legial d'Espanya (OMC) ha aconsellat rebre la segona dosi de la vacuna contra la coronavirus desenvolupada per la companyia AstraZeneca "quan correspongui" i independentment de l'edat que es tingui.





Una professional sanitària amb una dosi d'AstraZeneca (EP)















La fitxa tècnica de la vacuna d'AstraZeneca indica, segons recorda l'organisme, que s'administra a adults de 18 anys d'edat i grans, sense limitacions d'edat. A més, l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha dit que els casos de trombosi de sins venosos cerebrals han de considerar efectes adversos extraordinàriament rars, havent-se observat 169 casos en 34 milions de dosis administrades.





"Les seves indicacions no es modifiquen, atès que es tracta d'una vacuna eficaç i molt segura per a la prevenció de la COVID19, especialment les hospitalitzacions i morts", han dit des de l'OMC per destacar que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut també que, després de l'administració de més de 200 milions de dosis, el benefici de la vacuna és "incomparablement més gran" que els seus rars efectes adversos potencials i recorda que, encara que siguin plausibles, actualment "no està demostrada la seva relació causal".





"Considerem que els ciutadans han de dirigir-se, amb total tranquil·litat, a rebre la seva dosi en els centres de vacunació habilitats quan siguin citats i que, si ja han rebut la primera dosi d'AstraZeneca, la segona dosi ha de ser administrada quan correspongui, independentment de la edat. davant d'una pandèmia que ha impactat d'una manera brutal en les nostres vides, és necessari utilitzar aquesta vacuna, a l'igual que les altres, per fer front a la SARS-CoV- 2 ", han dit els metges.





Així mateix, sobre la introducció de noves vacunes, l'OMC ha subratllat la importància d'explicar "amb claredat" que, si la velocitat de subministrament actual no s'interromp, les comunitats autònomes ampliaran "enormement" les cobertures vacunals en les pròximes setmanes, sent " innecessària "una altra incorporació.





La resta de món, fora d'Europa, precisa de moltes dosis per poder seguir avançant en la immunització i és "impropi" que els països rics acaparin tota la producció. "No cal dir que el procés d'inclusió de qualsevol nou fàrmac ha de ser coordinat a nivell nacional i ha de respectar les directrius de l'EMA, evitant desigualtats entre regions i autonomies", ha afegit l'organisme.





Finalment, i pel que fa a la finalitat de l'estat d'alarma, els metges han destacat la necessitat de consensuar una nova llei orgànica, o bé admetre que un altre estat d'alarma s'haurà de decidir al Parlament si les circumstàncies epidemiològiques així ho exigeixen.