La Policia local de Sitges interposa 42 sancions per incompliment de les mesures antiCOVID19

La Policia Local ha interposat un total de 42 sancions, aquesta setmana passada, relatives a incompliments de les mesures antiCOVID19. Aquesta setmana, s’ha tornat al confinament comarcal, que s’afegeix al nocturn i a la resta de mesures.





Imatge d'arxiu (EP)





Dissabte a la nit ha tornat a ser el moment més crític, amb un total de 14 denúncies, que s’afegeixen a les 6 que s’havien comptabilitzat al llarg del dia del mateix dissabte. Això fa que el 10 d’abril s’arribés a les 20 denúncies. Per contra, la resta dels dies les incidències han estat molt menors. El dijous es van fer 5 denúncies, el dilluns passat i diumenge 4 cada un dels dies, i el dimarts, dimecres i el passat divendres n’hi va haver 3 cada dia.





De les 42 denúncies de la setmana, però, 31 es concentren en la franja nocturna, que es manté com la més problemàtica a l’hora de trobar-se amb incompliments de mesures antiCOVID19. De la setmana passada, per exemple, dimarts, dimecres, dijous i divendres tan sols van registrar denúncies a l’horari nocturn.





L’Ajuntament de Sitges recorda que cal acreditar correctament l’excepcionalitat de no complir amb el confinament nocturn o el comarcal, a través de documentació que es pugui mostrar en els controls policials. Aquests documents van des de la justificació d’un servei essencial per part de l’empresa o l’administració pública fins a certificats d’autoresponsabilitat per a casos concrets, que es poden descarregar al web de la Generalitat de Catalunya: https://certificatdes.confinapp.cat/#/.