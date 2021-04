Catalunya rebrà gairebé la meitat dels 76 milions del CDTI per a nous projectes d'R+D+I empresarial

Catalunya rebrà gairebé la meitat dels 76 milions d'euros aprovats pel CDTI per a nous projectes d'R+D+I empresarial. El Consell d'Administració de CDTI, entitat adscrita al Ministeri de Ciència i Innovació, ha aprovat 161 nous projectes de R+D+I amb un pressupost total de 98,42 milions d'euros, dels quals el CDTI aportarà 76.730.000 de euros. El nombre d'operacions aprovades pel CDTI són 171 i tots els ajuts pertanyen a la modalitat de préstecs.





Teresa Cunillera (EP)





Concretament, dels 76.730.000 aportats pel CDT, 36.530.000 seran per a 47 projectes a Catalunya, dels quals 38 es desenvoluparan a Barcelona, 3 a Tarragona, 4 a Girona i 2 a Lleida.





La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat "el suport de Govern a les iniciatives estratègiques sectorials d'innovació empresarial que responen als desafiaments que té el nostre país". Dels nous projectes aprovats, 4 estan relacionats amb l'emergència sanitària per a la investigació i desenvolupament de productes per a pal·liar la malaltia produïda per la infecció de COVID-19 i un d'ells es desenvoluparà a Catalunya.





En el desenvolupament de tots els projectes d'Espanya participen 168 empreses, de les quals 126 són pimes, i compten amb 515 persones dedicades als objectius proposats. A més, 68 de les 168 empreses participants reben ajudes de CDTI per primera vegada.





Operacions cofinançades amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

De les 171 operacions aprovades en aquest Consell, 51 són cofinançades amb el Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020, amb una aportació pública (CDTI + FEDER) que ascendeix a 23.454.361,38 euros.





El Programa Operatiu Plurirregional d'Espanya FEDER 2014-2020 permet que el CDTI ofereixi un tram no reemborsable de fins al 33% als projectes que comptin amb cofinançament d'aquest programa, amb independència de la mida de beneficiari. Pot consultar les condicions dels ajuts de CDTI a la seva pàgina web.





Millores en les ajudes parcialment reemborsables d'R+D+I

A més de les noves ajudes, el Consell d'Administració ha aprovat l'ampliació de terminis d'amortització per als ajuts de R + D i d'innovació LIC i LICA, amb l'objecte de millorar les condicions d'amortització de les ajudes CDTI per a projectes d'R+D+I. En concret:









El termini màxim del període d'amortització en els projectes de R + D passa a 10 o 15 anys (abans, 7 o 10 anys).

El termini màxim del període d'amortització de la Línia Directa d'Expansió (LICA) passa a 9 anys (abans, 7).

El termini màxim del període d'amortització de la Línia Directa d'Innovació (LIC) passa a 4 o 6 anys, a Euribor 1 any més 0,20% i 1,20% respectivament (abans, 3 anys a Euribor 1 any més 0, 20% o 5 anys a Euribor 1 any + 1,20%)





L'objectiu d'aquesta mesura és disminuir per a les empreses la càrrega semestral d'amortització corresponent a la part reemborsable de l'ajuda, controlant els límits d'intensitat associats a cada línia d'ajut.





Noves mesures de flexibilitat per a PIMES

Per tal de no penalitzar les PIMES que, per causa de la situació d'excepcionalitat provocada per l'emergència sanitària, s'enfronten a dificultats transitòries de liquiditat, el Consell d'Administració ha aprovat eximir les pimes beneficiàries d'ajuts en forma de préstec del CDTI del pagament dels interessos de demora sobre les quotes de principal compreses entre l'1 d'abril de 2021 i al 31 de desembre de 2021, sempre que el pagament de l'amortització corresponent es realitzi en un termini màxim de 15 mesos des del seu venciment.





Aquesta mesura s'acull al vigent Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajuda a empreses i autònoms consistents en subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties de préstecs i bonificacions de tipus d'interès en préstecs destinades a donar suport l'economia en el context actual COVID-19 i, en particular, al seu punt 3.1 pel qual es permet atorgar avantatges de pagament a les empreses amb un determinat límit (1.800.000 euros).

El director general de CDTI comunicarà als sol·licitants si poden acollir-se a aquesta mesura, així com les condicions de la mateixa. Es podrà revocar l'avantatge de pagament atorgada en cas d'incompliment dels requisits per a ser beneficiari o de la resta d'obligacions contractuals amb el CDTI, en particular, les de pagament del préstec.





El CDTI subministrarà a la base de dades nacional de subvencions la informació pertinent sobre cada ajut individual concedida a l'empara d'aquest règim, en el termini de dotze mesos des del moment de la seva concessió i en els termes que preveu l'article 20 de la Llei General de Subvencions.





Les pimes que compleixin els requisits puguin sol·licitar acollir-se a aquesta mesura des del 5 d'abril de 2021 fins el 15 de desembre de 2021.