Detenen 14 joves a Cornellà per un picabaralla en grup sense ferits

Segons han informat a VILAPRESS agents de la Guardia Urbana de Cornellà i Mossos van ser alertats aquest cap de setmana per una picabaralla entre joves al Parc de Can Mercader de Cornellà.





MÉS INFORMACIÓ Dos veïns de Terrassa a presó per una brutal baralla amb pals i armes blanques

Parc de Can Mercader a Cornellà/ @EP









Després d'una batuta pels voltants es van identificar i detenir 14 joves, 7 d'ells menors d'edat, per l'aldarull i baralla multitudinària entre ells. 11 dels joves son de nacionalitat espanyola, 1 marroquina i 2 sudamericans. Per la qual cosa els cossos de moment descarten que hagi estat una baralla entre bandes del Barri de Sant Ildefons.





El Codi Penal qualifica com a "baralla tumultuaria", aquella situació entre que els participants, barallen entre sí, de manera tumultuosa (ser més de quatre a la baralla) emprant mitjans o instruments que posin en perill la seva vida o l'integritat de les persones" i afegeix "la participació en la renyina tumultuària serà castigada amb la pena de presó de tres mesos a un any o multa de sis a 24 mesos. Si a més es produeix la mort o lesions i pogués saber-se l'autor, aquest serà castigat d'una banda, referent a la víctima de l'homicidi, i d'altra banda, respecte dels altres participants en la renyina, si el condemnat per homicidi va utilitzar un instrument perillós durant la renyina".





En la picabaralla de Cornellà els agents "no van requisar als participants cap arma blanca i es van produïr ferits greus sinó lesions lleus entre ells".





Els cossos de seguretat han obert una investigació per esclarir que va motivar la picabaralla entre aquests joves de "molt diversa procedència"