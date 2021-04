Els disturbis a suport a Hasel deixen una factura de més d'un milió d'euros a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat, a petició del grup municipal de Ciutadans, la despesa derivada de les destrosses durant els disturbis per l'empresonament del raper Pablo Hasel.







Segons revela el document, a què ha tingut accés CatalunyaPress, els danys ocasionats sobre el mobiliari urbà de la ciutat comtal han deixat una factura de més d'un milió d'euros a la capital catalana, concretament 1.099.271.





Durant la primera setmana de disturbis, del 16 al 21 de febrer, les destrosses a Barcelona van ascendir a 1.014.721 euros. Els contenidors cremats representen gran part de la factura d'aquesta setmana, quan l'Ajuntament va haver de desemborsar 417.000 euros per reposar-los.









En la setmana del 22 al 28 de febrer hi va haver disturbis durant tres dies, de la mateixa manera que el 6 de març. No obstant això, la violència cap al mobiliari urbà es va reduir significativament, acumulant una despesa de 84.250 euros en els tres dies de febrer i 9.800 euros l'últim dia de la protesta.







CIUTADANS CONDEMNA LA IMPUNITAT DELS VIOLENTS





La presidenta de Grup municipal de Ciutadans (Cs) a l'ajuntament de Barcelona, Luz Guilarte, considera que "és inadmissible la impunitat de què gaudeixen els violents amb la complicitat de Govern Municipal" i ha acusat l'alcaldessa, Ada Colau, ja seus socis de PSC de "no donar una resposta contundent contra els radicals que destrossen la ciutat". En aquest sentit, ha recordat que la pròpia alcaldessa va disculpar als violents durant els primers dies de les protestes i per això l'ha culpabilitzat de "no haver actuat amb determinació per frenar la violència", una violència que com ha concretat "suposarà una despesa de més d'1 Milió d'Euros ".





A més, Luz Guilarte ha recordat al govern municipal que l'ajuntament de Barcelona "ha de personar-se com a acusació particular contra els detinguts" perquè, segons ha concretat, "siguin els que assumeixin el cost dels danys i destrosses causades a Barcelona, i no el conjunt de la ciutadania ". Finalment, ha recalcat que "cal posar fi a aquesta Barcelona sense llei, que empara als que causen greus danys a comerciants i veïns".