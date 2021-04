El Govern central diu que no prorrogarà l'estat d'alarma perquè "pressionin" les CCAA

Maria Jesus Montero @ep





La portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dilluns que la previsió de l'Executiu segueix sent la de no prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig i que, en tot cas, si decidís fer-ho, seria perquè així ho recomanen els experts i no perquè les comunitats autònomes "pressionin o no".





Així mateix, ha tornat a defensar que no cal reformar cap llei perquè els governs autonòmics facin front a la pandèmia un cop decaigui l'estat d'alarma, perquè ja "hi ha una legislació ordinària suficient" que els habilita per poder decretar la "suspensió local molt limitada de drets fonamentals en alguns entorns, sempre que sigui validat pels tribunals ".





Així ho ha assegurat en declaracions als mitjans de comunicació abans de l'acte de constitució del Comitè de Persones Expertes per a la reforma fiscal, a l'ésser preguntada per l'escenari que s'obre després de la fi de l'estat d'alarma i les peticions que perquè es prorrogui , l'última, la del lehendakari Iñigo Urkullu.





"Com sempre, l'estat d'alarma ha estat inspirat, la seva pròrroga o suspensió, per la decisió i el consell dels experts, d'aquells que en el dia a dia estan aconsellant el Govern en la presa de decisions per permetre salvar vides", ha afirmat Montero.





En aquest sentit, ha afegit que "no es tracta que les comunitats pressionin o no", sinó "que tant de bo en el moment en què finalitza l'estat d'alarma, la incidència acumulada permeti que decaigui i que només amb l'aplicació de la legislació sigui possible controlar i posar en marxa els moviments i actuacions que cada govern autonòmic "consideri.





"Però insistit, no és un element que es pugui o que algú pressioni. Té més a veure amb que les dades epidemiològiques acompanyin un estat d'alarma que, com sempre, hem dit que no és gens desitjat per cap govern", ha reiterat.





En aquest sentit, ha explicat que es tracta d'un "element imprescindible, quan ho és", però l'ús no es pot normalitzar; és a dir, que cal recórrer a ell sol en "aquelles situacions on no hi ha una altra capacitat de contenir, ja que es tracta de la limitació de drets i llibertats fonamentals".





"El Govern opina que sempre que calgui fer restricció general de drets fonamentals dels ciutadans, cal recórrer a l'estat d'alarma", ha emfatitzat després, abans d'assenyalar que, per aquest motiu, s'ha de reservar per a situacions excepcionals.





Tot i això, ha defensat que "hi ha legislació ordinària suficient en les comunitats per poder emprendre les tasques que permetin minimitzar contagis en el conjunt de la població", en el cas que sigui necessari, fins i tot limitant la mobilitat, però sempre en àrees delimitades, i amb aval judicial.





Montero ha descartat així la petició de PP i diverses comunitats d'aprovar una nova llei de pandèmies, a l'entendre que les lleis actuals permeten als governs autonòmics prendre les mesures necessàries. "Si la incidència acompanya al que en aquest moment els experts entén que hi haurà a l'horitzó, la legislació ordinària és suficient perquè les comunitats adoptin les seves mesures", ha postil·lat.





A més, ha afegit que també seguirà treballant el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), les "accions coordinades" s'han "reforçat" i són "d'obligat compliment", segons sosté el Govern, prenent com a argument l'últim pronunciament de l' Tribunal Suprem rebutjant el recurs que va presentar Vox contra el tancament de la Comunitat de Madrid aprovat pel Consell per a la passada Setmana Santa.





"Que caigui l'estat d'alarma no vol dir ni molt menys que decaiguin les actuacions per protegir la salut, simplement aquelles que tenen a veure amb la limitació de moviments a nivell general de tota la població", ha recalcat després.





Així, ha insistit que quan es tracta d'una localitat o l'entorn d'una comunitat, "sempre la legislació ordinària ha permès que els presidents autonòmics puguin recórrer a aquesta legislació, i un cop confirmada per l'autorització judicial, poden produir de forma temporal i parcial una limitació d'aquests drets fonamentals ".





En tot cas, Montero ha assenyalat que si les dades de contagis creixessin més del que s'esperava, i els experts recomanessin seguir amb l'estat d'alarma, el Govern ho posaria en marxa "quan s'estimi oportú". Tot i que ha insistit que "el decret d'alarma és una eina constitucional que tenim a disposició per a casos excepcionals".





"Ara el més important és que els ciutadans siguem conscients que està en la nostra mà el poder combatre que hi hagi una intensitat en una quarta onada, que puguem anar minimitzant els riscos que hem vist en èpoques prèvies com el Pont de Sant Josep o la Setmana Santa , perquè aquesta onada no arribi als pics de les anteriors ", ha defensat.