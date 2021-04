La crisi triplica els usuaris sense ingressos atesos per Càritas a Barcelona

D'esquerra a dreta, la cap d'anàlisi social i incidència de Càritas, Miriam Feu; l'Arquebisbe de Barcelona, Cardenal Juan José Omella; el director de Càritas, Salvador Busquets; i el director de al Museu Diocesà de Barcelona, Mossèn Robert Baró. - EUROPA PRESS







Les persones sense ingressos ateses per Càritas Diocesana de Barcelona s'han multiplicat per 2,6 des de l'inici de la crisi del coronavirus: han passat de ser el 8,2% dels usuaris al febrer de 2020 al 21,2% en febrer de 2021, prop del triple.





Així ho ha indicat aquest dilluns el director de l'entitat, Salvador Busquets, durant la presentació de les dades de la tercera onada de l'informe sobre l'impacte del Covid-19 a les llars atesos per Càritas: "Aquesta no és només una crisi sanitària, també és social ".





També han participat en l'acte l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella; la cap d'anàlisi social i incidència, Miriam Feu; i el director de al Museu Diocesà de Barcelona, Robert Baró, que ha presentat una exposició sobre la tasca de l'entitat durant la crisi.





Segons Càritas, a prop 5.500 persones ateses per l'organització viuen sense cap tipus d'ingrés a causa de la crisi, i unes 17.500 viuen en situació de pobresa severa, el que suposa més del 66% del total de llars ateses per l'entitat, un 19 % més que fa un any.





"Aquest empitjorament no es pot entendre de manera aïllada, està emmarcat en aquesta crisi global però també en una situació prèvia caracteritzada per una gran fragilitat provocada per un sistema socioeconòmic generador de desigualtats", ha sostingut Feu.





"Si bé hi ha una millora de les dades epidemiològiques i en l'avanç en la campanya de vacunació, no hi haurà un remei a curt termini que ajudi a baixar el nivell de precarietat que ha deixat la Covid-19", ha afirmat Busquets, que ha demanat solucions conjuntes a la crisi.





També Omella ha demanat treballar conjuntament per vèncer la pandèmia: "Si no anem junts, la pobresa es cronificarà i la separació entre rics i pobres serà més gran; necessitem una economia de solidaritat, com diu el Papa, on el centre sigui la persona" .





FALTA DE PRESTACIONS





Càritas ha advertit que prestacions com la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) o l'Ingrés Mínim Vital (IMV) "no estan arribant als seus destinataris", en paraules de Feu, que ha lamentat que només el 4,4% dels seus usuaris reben la RGC i només el 2,1% el IMV.





"El IMV només existeix sobre el paper, molt poques famílies estan podent accedir-hi", ha assegurat la cap d'anàlisi i incidència de Càritas, que ha explicat que les persones en situació irregular no poden sol·licitar l'ajut a causa de la seva situació.





Segons Feu, a més, hi ha un "problema de desconeixement i falta de difusió" de les ajudes: el 58,5% de les famílies que han atès durant la pandèmia no sabien el que era la RGC, i el 14,2% no saben com sol·licitar-la.





"Més enllà de la feina que podem fer nosaltres, és molt important activar aquestes ajudes", ha afirmat Busquets, que ha indicat que Càritas ha fet un gran esforç econòmic durant la pandèmia i preveu tancar el 2020 amb prop de 4 milions de dèficit.





PRECARIETAT





L'entitat ha recordat també que 13.000 dels seus usuaris no poden assumir els costos dels subministraments, i el 16% de les famílies -prop de 3.900-- s'han vist obligades a canviar de domicili per disminuir les despeses.





"En un moment en què els responsables públics recomanen que ens quedem a casa, és insòlit que moltes famílies hagin de veure forçades a canviar d'habitatge per motius econòmics", ha lamentat Busquets.





El director de Càritas ha volgut recordar també que el 64,1% de les llars atesos per l'organització no disposava d'una llar digna al setembre de 2020, amb prop d'un 40% de les famílies en habitacions de relloguer.