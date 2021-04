La defensa de l'acusat pel crim de la Laia diu que la va matar creient defensar-se d'un lladre

La defensa de l'acusat de presumptament violar i matar una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 2018 ha assegurat que ell "pensava que s'estava defensant d'un lladre que estava a casa", després d'haver consumit una gran quantitat d'alcohol i cocaïna, i que sense voler, la va matar.





Judici per la violació i assassinat a una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú (Barcelona) el 2018. A l'Audiència de Barcelona, el 12 d'abril de 2021. - EUROPA PRESS





A la primera sessió d'aquest judici a l'Audiència de Barcelona, l'advocada Elisabet Martín ha explicat que l'acusat es trobava "desestabilitzat completament": la seva mare era a punt de morir, el seu pare no ho volia a casa i no volia donar-li diners , i estava perdent la relació amb la seva filla, davant el que va acabar refugiant-se en la cocaïna i l'alcohol, sent drogodependent des dels 20 anys.





Martín ha relatat que el dia del crim l'estat mental de l'acusat estava alterat i "va perdre el contacte amb la realitat", ja que havia consumit, i a l'entrar a casa va escoltar sorolls i va inspeccionar l'habitatge amb un ganivet a la mà.





Segons el relat de la defensa, va veure una figura que no va poder desxifrar i, creient que era un lladre, va acabar amb la vida de la víctima sense saber-ho i sense voler-ho, perquè pensava que era algú que volia robar-li o atacar-li.





La lletrada ha explicat que des que la nena va desaparèixer fins que va morir només van passar cinc minuts, "en què, segons el fiscal i l'acusació, l'acusat la va agredir sexualment i la va apunyalar, però amb només cinc minuts això no té cap sentit" , i ha remarcat que ningú de l'edifici va escoltar res.





Ha defensat que l'acusat des del primer moment va explicar tot el que podia recordar i "assumir que la causa i la mort d'aquesta nena havia estat motivat per una conducta seva".





"En cap moment ha quedat provat l'abús sexual ni que la nena entrés forçada per l'acusat a casa", i ha afegit que en cap moment l'acusat volia matar la menor i que està penedit.





GERMANES I EX PARELLA DE L'ACUSAT





Una de les germanes de l'acusat ha testificat en el judici i ha explicat que no va tenir bona relació amb ell durant 2018, i ha afirmat que ell tenia fòbies i paranoies: "Tenia la paranoia que hi havia un lladre que entrava a robar, que forçava la porta, veia coses ", i ha explicat que fins en una ocasió no la va reconèixer a ella mateixa.





Aquesta testimoni ha afirmat que l'acusat prenia drogues, i que quan ho feia s'aïllava de l'món: "No era ell. Ell venia, es ficava a la seva habitació, s'aïllava de el món, no podies parlar amb ell", tot i que l'altra germana , que també ha testificat, ha negat haver-lo vist tenir visions, però ha assegurat que notava quan hi havia consumit per la seva actitud.





"UN MARTIRI" PER ALS PARES





La segona germana a declarar ha relatat que l'acusat "els ha donat un martiri als pares, que ha estat un maltractador psicològic", i que sempre s'estaven barallant per temes de diners.





L'exparella de l'acusat, també testimoni en el judici, ha assenyalat que l'acusat li mentia moltes vegades, i que encara que ell no li passava cap pensió per ajudar a criar a la filla que tenien en comú, ella igualment li deixava veure la nena, encara que el dia del crim seva filla --que estava amb el pare-- la va cridar perquè la vingués a buscar, dient-li que el seu pare estava "rar".