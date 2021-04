L'Iran afirma que "es venjarà del règim sionista" després de l'incident a la central nuclear de Natanz

El Govern de l'Iran ha armat aquest dilluns que "es venjarà del règim sionista" després de l'incident registrat diumenge a la central nuclear de Natanz, descrit per Teheran com un cas de "terrorisme nuclear".





Una dona camina per Teheran @ep





"La resposta de l'Iran serà venjar-se el règim sionista en el moment i el lloc adequat", ha dit el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià, Said Jatibzadé, que ha afegit que hi ha informacions que confirmen la responsabilitat d'Israel en el que ha passat.





"El que va passar a Natanz va ser (un acte de) terrorisme nuclear contra l'Iran en territori iranià. Iran es reserva el dret a una resposta sota l'article 51 de la Carta de Nacions Unides", ha dit, al temps que ha sostingut que Israel buscava venjar-se de la població iraniana per la seva "paciència i prudència".





Jatibzadé ha manifestat que Israel no ha aconseguit afeblir les capacitats nuclears de l'Iran a causa de que les centrifugadores afectades eren unes que anaven a ser substituïdes per altres més avançades, segons ha informat l'agència iraniana de notícies Tasnim.





En aquest sentit, el ministre d'Exteriors iranià, Mohammad Yavad Zarif, ha indicat davant el comitè de Seguretat Nacional i Política Exterior que les instal·lacions i científics nuclears han de tenir una major protecció i ha incidit que la postura de Teheran no es debilitarà per aquests successos .





"A l'contrari, aquest acte enfortirà la posició de l'Iran en les negociacions", ha apuntat, segons ha informat l'agència iraniana de notícies IRNA. Zarif ha afegit a més que Natanz compta ara amb centrifugadores avançades que acceleraran el procés d'enriquiment d'urani.





D'altra banda, el ministre ha apuntat a Israel com a possible responsable de l'esdeveniment i ha dit que el país "busca venjar-se" dels iranians pel seu èxit a l'hora de fer front a les sancions imposades pels Estats Units des de la retirada unilateral de Washington de l'acord nuclear a 2018.





Jatibzadé ha reiterat durant la jornada que "les negociacions giren únicament al voltant de la retirada de sancions dels Estats Units" i ha recordat que Washington "ha fet tots els esforços durant els últims quatre anys --en referència al mandat de Donald Trump-- per destruir l'acord nuclear ".





El director de l'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran (OEAI), Ali Akbar Salehi, va atribuir al "terrorisme nuclear" l'incident a la central nuclear de Natanz, la més important del programa d'enriquiment d'urani iranià.





Així mateix, va parlar d' "acte menyspreable" i va subratllar la necessitat que la comunitat internacional i l'Agència Internacional per a l'Energia Atòmica (AIEA) facin front a la situació. L'incident es va saldar sense víctimes ni fuita de material radioactiu, segons les autoritats iranianes.





El mateix Salehi ha indicat aquest dilluns que "en els pròxims dies serà reparada una part important dels actes de sabotatge de l'enemic", abans de reconèixer que "diverses centrifugadores han quedat fora del sistema després de l'incident, mentre que altres hauran de ser examinades ".





"Les que han estat danyades seran substituïdes. Deixin-me dir que, sigui el que sigui el que va passar, la rectificació serà més gran", ha valorat, abans d'indicar que l'equipament funcionarà un 50 per cent millor que l'anterior.





En aquesta línia s'ha expressat el portaveu de la OEAI, Behruz Kamalvandi, que ha incidit que "l'explosió no va ser prou potent com per trencar tot", tal com ha recollit Tasnim.





POSSIBLE PAPER D'ISRAEL





Fonts dels serveis d'Intel·ligència dels Estats Units citades per 'The New York Times' han indicat que es va registrar una potent explosió que va danyar el sistema elèctric intern i han apuntat a una operació duta a terme per Israel, que no s'ha pronunciat sobre el succeït.





Així mateix, han manifestat que l'explosió hauria provocat danys importants a la capacitat de l'Iran per enriquir urani i que Teheran necessitaria al menys nou mesos per restaurar la producció a Natanz als nivells que mantenia en aquests moments.





Des del primer moment la premsa israeliana va començar a especular sobre l'origen d'aquest incident i fonts citades per 'The Jerusalem Post' apunten que no ha estat un accident ja que els danys són molt més grans del que ha informat Teheran. En concret, assenyalen a un atac informàtic.





El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, no ha parlat directament sobre el succés, si bé ha manifestat que "la lluita contra l'Iran i els seus aliats i l'armament iranià és una missió gegant". "La situació d'avui no diu res sobre la qual hi haurà demà", ha dit, segons el diari 'The Times of Israel'.





FERIT EL PORTAVEU DE LA OEAI





En un altre ordre de coses, Kamalvandi va resultar ferit diumenge després de caure des d'una altura de set metres mentre realitzava una inspecció a la central després del succés, tal com ha recollit la cadena de televisió iraniana IRIB.





El director de l'Hospital Universitari Kashan, Alireza Moraveji, ha indicat que l'estat de salut de Kamalvandi és satisfactori en línies generals, tot i que ha confirmat que ha patit ferides al crani i un turmell a causa de la caiguda.





El mateix Kamalvandi ha confirmat els fets i ha dit que "va caure de peu", sofrint fractures a les cames, a més d'un tall a la cara. "Em van operar ahir a la nit les cames i la galta durant dues hores", ha revelat, abans d'afegir que va caure per un fals sostre.





El succés a Natanz ha tingut lloc després de la instal·lació d'una nova sèrie de centrifugadores d'urani, més modernes, que permeten enriquir el material al 20 per cent, lluny encara del 90 per cent necessari per fabricar una bomba atòmica. De fet, l'Iran sosté que el seu programa nuclear té fins estrictament pacífics.





Al juliol de 2020, es va produir una explosió i un incendi a la nau d'acoblament de centrifugadores que, segons va armar després Kamalvandi, va ser resultat d'un sabotatge.





Prèviament, el 2010, va ser objectiu d'un atac informàtic conjunt d'Israel i els Estats Units amb el virus Stuxnet que va destruir més d'un miler de centrifugadores.





Les tasques a Natanz estan intrínsecament relacionades amb el fràgil acord nuclear signat

el 2015 entre l'Iran i la comunitat internacional, i que ara corre seriós perill després de la sortida

unilateral d'Estats Units, amb la consegüent reimposició de les sancions a la república

islàmica.





Natanz és ara un centre crucial on l'Iran enriqueix urani per sobre dels nivells

estipulats en el pacte; una represàlia de Teheran per la represa de les sancions. les

autoritats tenen prevista la instal·lació d'altres mil centrifugadores a la planta durant els

propers tres mesos.