Detingut un home per matar un gos propinant-li una puntada de peu

Agents de la Policia Nacional han detingut el passat dia 9 d'abril a Fuengirola (Màlaga) un home de 60 anys i nacionalitat espanyola per la seva presumpta responsabilitat en un delicte de maltractament animal, ja que va ser denunciat per una ciutadana després de, suposadament, donar un cop de peu a l'abdomen el seu gos, que va morir finalment en una clínica veterinària com a conseqüència de les greus lesions.





POLICIA NACIONAL





L'agressió a l'animal va tenir lloc el passat 30 de març quan una veïna de Fuengirola caminava amb el seu gos d'aigua, subjecte amb una cadena, per un descampat de la localitat. En aquest escenari, el ca de la dona es va topar amb un yorskshire que passejava solt, iniciant-se una baralla entre tots dos, segons han informat des de la Comissaria provincial en un comunicat.





Precisament, va ser la propietària del gos d'aigua qui, amb ajuda d'un tercer aliè, va aconseguir separar-los. No obstant això, el propietari del ca que anava sense lligar es va acostar vociferant des de lluny i, de manera sorprenent, suposadament, "li va clavar una forta puntada a l'abdomen al gos d'aigua, que, després de caminar diversos metres, va caure esvaït a terra" . A continuació, l'agressor va marxar.





Així, després d'ingressar el gos de la denunciant en una clínica, el veterinari va diagnosticar a l'animal de 'hemoadbodmen amb hematona / massa esplènica', dictaminen, finalment, que no era possible una resolució quirúrgica de les hemorràgies, "a causa d'una gran afectació de l' fetge ", i optant-se per una eutanàsia humanitària i incineració individual posterior.





Després de les corresponents indagacions, el sospitós de l'agressió va resultar plenament identificat per agents de Grup de Delinqüència Urbana de la Comissaria Local de Fuengirola, que el van detenir per la seva presumpta implicació en un delicte de maltractament animal. Dels fets coneix el Jutjat d'Instrucció número 2 de Fuengirola.