Goirigolzarri (CaixaBank) demana posar el focus en les empreses i no en els sectors

Caixabank





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, creu que és més important posar el focus en les empreses i en l'empresari, la figura considera fonamental per transformar l'economia, i no en els sectors.





Així ho ha indicat durant la seva intervenció en l'esdeveniment 'Wake Up, Spain!' organitzat per 'El Espanyol', LlYC i EY, on ha subratllat que els fons europeus són una "oportunitat extraordinària".





"Mai havia pensat sortir d'una crisi transformant-nos. L'economia espanyola està súper diagnosticada: tots sabem què fer", ha dit.





En aquesta línia, ha reconegut que quan s'analitza el pla de Govern, encara que siguin les deu polítiques tractores, resulta "difícil" no estar d'acord. "Estan molt ben triades, el diagnòstic és clar, ara cal implementar les mesures", ha indicat.





Per Goirigolzarri, la qüestió principal serà el 'track record' com a país en la implementació dels fons europeus, que veu "bastant fluix".





"Espero que es faci un enorme esforç, ens hi juguem molt. Vull ser optimista", ha assenyalat, afegint que es parla molt de la unió publicoprivada per a la inversió, però no es parla prou de la importància de l'empresari.





En aquesta línia, ha assegurat que ningú s'hagués imaginat fa anys que les empreses més puixants de país anessin a dia d'avui de sectors com el tèxtil o el de la distribució d'alimentació. "No ens oblidem de la figura de l'empresari, que els tenim extraordinaris", ha recalcat.





També ha fet referència a la importància de les pimes, un segment que és difícil "de subvaluar", ja que el 75% de la població activa espanyola treballa en una empresa d'aquesta mida.





No obstant això, Goirigolzarri ha admès que és més complex el procés d'implementació i gestió de les ajudes entre les pimes i no tant entre les grans empreses. Per aconseguir-ho, es necessitarà de la digitalització i la capil·laritat del sector bancari.





"El sector té la capil·laritat i la capacitat de criteri per diferenciar entre projectes rendibles i empreses solvents", ha asseverat el president de CaixaBank. "Aquestes capacitats les posem a disposició de l'economia espanyola", ha indicat.





LA GLOBALITZACIÓ GENERA RIQUESA





En un altre ordre de coses, Goirigolzarri ha dit que a vegades "se sent certa controvèrsia ideològica entre els que donen suport al multilateralisme i els que no".





"Em sembla que és difícilment rebatible el fet que la globalització ha creat una enorme riquesa en La Terra, per descomptat hem de preservar la globalització amb uns nivells d'autonomia", ha subratllat.