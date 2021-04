Les tres vacunes Covid espanyoles més prometedores

Al Centre d'Investigacions Biològiques confien en que en aquest 2021 tindrem diverses vacunes spañolas ja en producció. Seran vacunes molt estables, capaços d'eliminar la transmissió de virus i lluitar contra noves variants.





En els laboratoris espanyols es treballa en nou vacunes ja en fase preclínica. Garantir una bona protecció a milions de persones a tot el planeta exigeix més d'una vacuna. Viròlegs i immunòlegs amb àmplia experiència prèvia van començar molt aviat a desenvolupar una vacuna contra la COVID-19 a Espanya.









En el CSIC, el major centre públic de recerca espanyola, hi ha tres projectes en fase preclínica dirigits per investigadors q ue ja han passat amb escreix l'edat de jubilació i han decidit tornar a laboratori davant l'emergència sanitària. En universitats, hospitals i altres centres d'investigació, sis projectes més han arribat també a la fase preclínica.





Tenim teixit científic suficient com per abordar el disseny i la producció pròpia de vacunes per no dependre de multinacionals estrangeres. Sabem que les vacunes aprovades eviten la malaltia en els seus símptomes més greus i tenen, en general, una alta eficàcia. Però encara no sabem si eliminen la transmissió de virus en persones contagiades després de la vacunació, de manera que són millorables. Per eradicar la pandèmia necessitem, a més, eliminar la transmissió. Necessitem vacunes de les anomenades "esterilitzants".





1) La vacuna espanyola que busca evitar la transmissió





El projecte de Luis Enjuanes i Isabel Sola en el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC) és dels més innovadors. El denominen "virió sintètic" perquè, a partir del coronavirus SARS-CoV-2, han anat eliminant el més perillós de virus, els gens de virulència, les armes que té el virus per infectar les nostres cèl·lules i danyar-les i les que li permeten transmetre amb tanta facilitat. Una còpia perfecta de virus, però desarmat. Entra, però no surt.







Luis Enjuanes i Isabel Sola (CNB-CSIC) han creat una còpia perfecta de virus, però desarmat





Ho han aconseguit mitjançant tècniques de manipulació genètica i, al laboratori i en animals d'experimentació, els resultats han estat molt prometedors. Alta eficàcia per generació de defenses i eliminació de virus gràcies a anticossos creats directament en les mucoses de les vies respiratòries a causa de la seva administració nasal. És a dir, aquesta vacuna sí que és esterilitzant. Un projecte que ja té contactes amb l'empresa BioNTech per als assajos clínics i producció.





Aquest equip elabora replicons: cadenes d'ARN amb capacitat per replicar-se en la cèl·lula hoste però no per propagar d'una cèl·lula a una altra.





Funcionament de la Vacuna de Enjuanes i Sola





Els investigadors esperen comptar amb models animals humanitzats (ratolins transgènics que comparteixen la via d'infecció del coronavirus en l'home) que els permetin culminar els estudis preclínics.





Compten amb la col·laboració de: el CNIO i el CNB (CSIC) per produir línies de ratolins transgènics que serveixin de models per als estudis; i el EMC de Rotterdam o el CISA esmentat abans, per fer estudis a macacos.





2) La vacuna que entra a les cèl·lules més fàcilment





El segon projecte de vacuna espanyola en fase preclínica el dirigeix Mariano Esteban, també al CNB. Està basada en un virus Vaccinia (el que es va usar per eradicar la verola) molt atenuat, que porta incorporat ADN de la proteïna S del coronavirus. L'avantatge que té és que a aquesta vacuna li serà més fàcil accedir a les cèl·lules que a les vacunes d'ARN, i és molt estable.





Ha demostrat ser 100% efectiva en ratolins, i estan preparant la producció en col·laboració amb l'empresa espanyola Biofabri. Els assajos clínics en humans començaran a la primavera i es calcula que la vacuna estarà disponible a finals d'aquest any.





Funcionament vacuna ARN de Mariano Esteban









3) La vacuna genètica que s'adaptarà a les noves variants





L'equip de Vicente Larraga de el Centre d'Investigacions Biològiques Margarita Salas (CIB-CSIC) està desenvolupant una vacuna genètica, basada en ADN recombinant. Larraga i el seu equip tenen gran experiència en aquest tipus de vacunes, ja han desenvolupat una vacuna enfront de la leishmaniosi canina que es troba en fase IV, comercialitzada i en fase de posvigilancia.

¿En què es basa? En una molècula sintètica d'ADN com a vehicle portador de el gen de la proteïna S i d'altres proteïnes de virus SARS-CoV-2. Un cop a l'organisme, l'ADN sintètic s'expressarà, produint les proteïnes del virus.





Els assajos clínics de la vacuna de el grup de Mariano Esteban (CNB) comencen aquesta primavera

Els assajos en ratolins humanitzats utilitzant la vacuna amb electroporació, tècnica que ajuda a que la vacuna penetri en la cèl·lula, han estat molt satisfactoris, ja que l'eficàcia ha estat de el 100%. Ara estan provant tècniques més simples i assequibles que facilitin l'entrada de l'ADN en les cèl·lules. S'espera finalitzar els estudis preclínics en unes setmanes, amb la finalitat de sol·licitar a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris les fases clíniques 1/2 el més aviat possible.





L'escalat industrial és un possible coll d'ampolla que s'ha solucionat, tant per l'experiència prèvia amb la vacuna per la leishmaniosi canina com per l'optimització realitzada pel grup Zendal de forma paral·lela als estudis in-vitro i preclínics. Aquesta vacuna d'ADN té l'avantatge de ser molt estable i, per tant, no requereix ultracongelació, facilitant tant el transport com la conservació. Un altre avantatge és la facilitat de redissenyar la vacuna, en menys d'un mes, si no és efectiva davant d'una nova variant.







La vacuna de l'equip de Vicente Larraga (CIB-CSIC) no requereix ultracongelació, el que facilita el transport i la logística