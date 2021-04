Dos joves es disfressen d'avis per poder ser vacunats

Fotografia dels joves acudint a centre de vacunació





Dos joves de 31 i 35 es van disfressar d'avis per poder rebre la vacuna de la Covid-19 en un centre de vacunació massiva a Mèxic. Els dos individus es van pintar cabells blancs i es van cobrir diferents parts de el cos per no ser identificats. De fet, un va arribar a anar a el centre de vacunació en cadira de rodes per augmentar la veracitat de la seva disfressa.





Tots dos van presentar una documentació falsa al·legant ser adults majors de 60 anys, ja que en aquest centre de vacunació només es vacunava als majors d'aquesta edat. Actualment, Mèxic està vacunant de forma massiva als majors de 60 anys.





Va ser una infermera qui va descobrir que els dos nois no complien l'edat, ja que la seva veu no corresponia a la d'una persona de 60 anys. Després de descobrir la farsa, els dos joves van ser identificats i detinguts.





Finalment, cap dels dos va ser vacunat i tots dos han estat denunciats davant la fiscalia pels delictes d'usurpació d'identitat i ús indegut de documents. Actualment, es troben en presó provisional pendents de ser jutjats.